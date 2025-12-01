Mirel Rădoi și Mihai Rotaru, întâlnire cu fast de 1 Decembrie! Cum au petrecut cei doi Ziua Națională

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi și Mihai Rotaru au fost surprinși în același local de Ziua Națională a României. Cum s-au comportat cei doi la doar trei săptămâni după demisia antrenorului.

Mirel Rădoi și Mihai Rotaru, întâlnire cu fast de 1 Decembrie

Mirel Rădoi a hotărât în urmă cu trei săptămâni să demisioneze de la Universitatea Craiova, . Deși Mihai Rotaru nu voia acest lucru, relația dintre patronul oltenilor și antrenor a rămas una foarte bună.

Cu ocazia Zilei Naționale a României, cei doi s-au întâlnit la un restaurant din Capitală, mai exact Isoletta, din Herăstrău, așa cum notează colegii de la .

În ciuda faptului că relațiile contractuale s-au încheiat recent, Mirel Rădoi și Mihai Rotaru se înțeleg foarte bine în continuare. Cei doi au stat aproape, la câteva mese distanță, și s-au luat în brațe în momentul în care s-au salutat.

Fostul antrenor al oltenilor s-a arătat fericit, acesta zâmbind constant când socializa cu ceilalți invitați de la eveniment. Totodată, Mihai Rotaru se bucură la maxim de succesul echipei sale, astfel că a hotărât să ofere bani cântăreților de muzică lăutărească de la restaurant.

Ce a spus Mihai Rotaru după demisia lui Mirel Rădoi

„Sunt convins că Mirel Rădoi regretă că pleacă. E afectat emoțional, mi-a spus aseară că nu poate să continue, că va face rău echipei. Este foarte greu pentru mine să stau să schimb antrenorii. Trebuie să găsești alte relații, să cunoști alte proceduri.

Știam că e posibil ca Mirel să plece, e bine măcar că avem acum două săptămâni, e pauza echipei naționale. A fost o decizie grea dacă să mergem pe mâna unui antrenor român sau străin. Având în vedere de ceea ce ne dorim pentru clubul nostru, sunt convins că e corectă decizia de a merge pe mâna unui antrenor străin. Toţi trebuie să înţeleagă că şi dacă trebuie să mutăm soarele de pe cer, o s-o facem ca să luăm titlul! Dorinţa de victorie este mai mare decât frica de eşec”, a declarat Mihai Rotaru.