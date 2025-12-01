Sport

Mirel Rădoi și Mihai Rotaru, întâlnire cu fast de 1 Decembrie! Cum au petrecut cei doi Ziua Națională

Mirel Rădoi și Mihai Rotaru s-au întâlnit de 1 Decembrie. Unde au fost surprinși cei doi la doar trei săptămâni după demisia antrenorului de la Universitatea Craiova.
Iulian Stoica
01.12.2025 | 21:15
Mirel Radoi si Mihai Rotaru intalnire cu fast de 1 Decembrie Cum au petrecut cei doi Ziua Nationala
ULTIMA ORĂ
Mirel Rădoi și Mihai Rotaru, întâlnire specială de 1 Decembrie. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi și Mihai Rotaru au fost surprinși în același local de Ziua Națională a României. Cum s-au comportat cei doi la doar trei săptămâni după demisia antrenorului.

Mirel Rădoi și Mihai Rotaru, întâlnire cu fast de 1 Decembrie

Mirel Rădoi a hotărât în urmă cu trei săptămâni să demisioneze de la Universitatea Craiova, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Deși Mihai Rotaru nu voia acest lucru, relația dintre patronul oltenilor și antrenor a rămas una foarte bună.

ADVERTISEMENT

Cu ocazia Zilei Naționale a României, cei doi s-au întâlnit la un restaurant din Capitală, mai exact Isoletta, din Herăstrău, așa cum notează colegii de la iAMsport.ro.

În ciuda faptului că relațiile contractuale s-au încheiat recent, Mirel Rădoi și Mihai Rotaru se înțeleg foarte bine în continuare. Cei doi au stat aproape, la câteva mese distanță, și s-au luat în brațe în momentul în care s-au salutat.

ADVERTISEMENT
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei...
Digi24.ro
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia

Fostul antrenor al oltenilor s-a arătat fericit, acesta zâmbind constant când socializa cu ceilalți invitați de la eveniment. Totodată, Mihai Rotaru se bucură la maxim de succesul echipei sale, astfel că a hotărât să ofere bani cântăreților de muzică lăutărească de la restaurant.

ADVERTISEMENT
”Multe țipete și strigăte”. Prințul William a văzut ce face Kate Middleton și...
Digisport.ro
”Multe țipete și strigăte”. Prințul William a văzut ce face Kate Middleton și n-a stat pe gânduri: ”Catherine, ai înnebunit”

Ce a spus Mihai Rotaru după demisia lui Mirel Rădoi

La o zi distanță după ce Mirel Rădoi și-a dat demisia, Mihai Rotaru a mărturisit, într-o conferință de presă specială, faptul că antrenorul era foarte afectat emoțional. Ulterior, Filipe Coelho a fost cel instalat, iar lusitanul a avut un start de vis, cu victorie în SuperLiga și succes imens cu Mainz în Conference League.

„Sunt convins că Mirel Rădoi regretă că pleacă. E afectat emoțional, mi-a spus aseară că nu poate să continue, că va face rău echipei. Este foarte greu pentru mine să stau să schimb antrenorii. Trebuie să găsești alte relații, să cunoști alte proceduri.

ADVERTISEMENT

Știam că e posibil ca Mirel să plece, e bine măcar că avem acum două săptămâni, e pauza echipei naționale. A fost o decizie grea dacă să mergem pe mâna unui antrenor român sau străin. Având în vedere de ceea ce ne dorim pentru clubul nostru, sunt convins că e corectă decizia de a merge pe mâna unui antrenor străin. Toţi trebuie să înţeleagă că şi dacă trebuie să mutăm soarele de pe cer, o s-o facem ca să luăm titlul! Dorinţa de victorie este mai mare decât frica de eşec”, a declarat Mihai Rotaru.

Legenda tenisului italian a murit la 92 de ani. A câștigat de două...
Fanatik
Legenda tenisului italian a murit la 92 de ani. A câștigat de două ori Roland Garros
România – Danemarca se joacă acum la CM de handbal feminin! Nordicele preiau,...
Fanatik
România – Danemarca se joacă acum la CM de handbal feminin! Nordicele preiau, din nou, conducerea
Filipe Coelho, după U Cluj – Universitatea Craiova 0-0: “A lipsit doar golul!”....
Fanatik
Filipe Coelho, după U Cluj – Universitatea Craiova 0-0: “A lipsit doar golul!”. De ce nu au mai fost jucătorii la fel de proaspeți și în repriza a doua
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
ȘOCANT! Anca Alexandrescu, pe cale să-i strice pronosticul lui Radu Banciu
iamsport.ro
ȘOCANT! Anca Alexandrescu, pe cale să-i strice pronosticul lui Radu Banciu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!