Mirel Rădoi şi transferurile din vară, atuurile Universităţii Craiova pentru calificarea în Conference League: “Este echipa care arată cel mai bine din fotbalul românesc!”

Noaptea magică de la Craiova, în care Universitatea a obținut calificarea în grupa de Conference League a fost analizată la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici. Marius Șumudică a fost cel care a punctat atuurile oltenilor pentru Conference League: antrenorul Mirel Rădoi și transferurile efectuate în această vară.

Marius Șumudică, după calificarea Universității Craiova în Conference League: „Meritul lui Mirel Rădoi 100%”

. Scorul a fost deschis de oaspeți, însă Cicâldău, Baiaram și Nsimba au punctat pentru o victorie meritată a echipei din Bănie. Oltenii câștigaseră și în tur, în Turcia, cu scorul de 2-1.

Într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Marius Șumudică a analizat prestația echipei antrenate de Mirel Rădoi.

„Ceea ce se întâmplă la Craiova este meritul lui Rădoi 100%. Țin să-l felicit. Demonstrează că e un antrenor care trăiește pentru fotbal. Cred că acolo putea să reușească doar un antrenor care are în ADN stilul oltenesc. El este născut la Turnu Severin și are sângele fierbinte, ca toți cei din Bănie. Este asul căștigător. Plus transferurile făcute. Nu știu cine a decis – în mare parte Rădoi, așa zice domnul Rotaru –, dar a fost exact ceea ce le-a trebuit ca să închidă un puzzle.

Iar în momentul de față, Craiova este echipa care arată cel mai bine din fotbalul românesc. De departe! Atât pe plan intern, cât și pe plan internațional. Asta o dovedesc rezultatele și apetitul ofensiv, marcând două, trei goluri, chiar și patru, la fiecare meci. Este meritul lui Rădoi. A găsit sistemul, a găsit modul în care să joace, a găsit jucătorii care se pliază pe acest modul și Craiova arată foarte bine”, a explicat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică, mirat de prestația lui Istanbul Bașakșehir cu Universitatea Craiova: „Nu poți să câștigi duelurile?”

Bun cunoscător al fotbalului din Turcia, după ce a antrenat o bună perioadă acolo, Marius Șumudică a ridicat semne de întrebare în ceea ce privește prestația turcilor. Analistul FANATIK SUPERLIGA nu-și explică faptul că fotbaliștii lui Bașakșehir nu au reușit să domine duelurile fizice. Și nici lipsa de agresivitate, în condițiile în care aveau de întors rezultatul din tur.

„Să știi că eu am un semn de întrebare. Nu vreau să minimalizez prestația Craiovei. E clar că este meritul lor, joacă. Și dacă joci contra unei echipe de Liga 2 de la noi ți-e greu să marchezi trei, patru goluri. Într-o dublă în care tu marchezi cinci goluri, cu o echipă de genul acesta, înseamnă că ai valoare. Dar lasă-mă să am un semn de întrebare și asupra lor (n.r. – Istanbul Bașakșehir), și asupra lui Samsunspor, pe care îi văd, mă uit la ei săptămână de săptămână în campionat.

Dacă, pe termen lung, duci orice echipă din România în campionatul Turciei – și știu ce vorbesc – nu prinde primele patru (n.r. – locuri în clasament) niciodată. Deci, pentru mine, e un semn de întrebare la cum tratează competițiile europene. De ce să muncești un an de zile să ajungi la nivelul acesta, să te bați pentru competiții europene? Și, când trebuie să faci ultimul pas, mi s-au părut fără nerv, fără agresivitate. Ok, ești depășit de adversar, dar să nu poți să-ți câștigi duelurile? Când ei erau cei mai puternici la astea?”, a declarat după tragerea la sorți.

