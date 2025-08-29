Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mirel Rădoi şi transferurile din vară, atuurile Universităţii Craiova pentru calificarea în Conference League: “Este echipa care arată cel mai bine din fotbalul românesc!”

Marius Șumudică a analizat meciul Universitatea Craiova - Istanbul Bașakșehir și a tras concluziile: Mirel Rădoi și transferurile efectuate în vară, marile atuuri ale oltenilor în Conference League.
Andrei David
29.08.2025 | 14:36
Mirel Radoi si transferurile din vara atuurile Universitatii Craiova pentru calificarea in Conference League Este echipa care arata cel mai bine din fotbalul romanesc
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică a analizat meciul Universitatea Craiova - Istanbul Bașakșehir și a tras concluziile: Mirel Rădoi și transferurile efectuate în vară, marile atuuri ale oltenilor în Conference League. Foto: colaj Fanatik

Noaptea magică de la Craiova, în care Universitatea a obținut calificarea în grupa de Conference League a fost analizată la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici. Marius Șumudică a fost cel care a punctat atuurile oltenilor pentru Conference League: antrenorul Mirel Rădoi și transferurile efectuate în această vară.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică, după calificarea Universității Craiova în Conference League: „Meritul lui Mirel Rădoi 100%”

Universitatea Craiova a învins Istanbul Bașakșehir cu 3-1 în returul play-off-ului pentru grupa Conference League. Scorul a fost deschis de oaspeți, însă Cicâldău, Baiaram și Nsimba au punctat pentru o victorie meritată a echipei din Bănie. Oltenii câștigaseră și în tur, în Turcia, cu scorul de 2-1.

Într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Marius Șumudică a analizat prestația echipei antrenate de Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT

„Ceea ce se întâmplă la Craiova este meritul lui Rădoi 100%. Țin să-l felicit. Demonstrează că e un antrenor care trăiește pentru fotbal. Cred că acolo putea să reușească doar un antrenor care are în ADN stilul oltenesc. El este născut la Turnu Severin și are sângele fierbinte, ca toți cei din Bănie. Este asul căștigător. Plus transferurile făcute. Nu știu cine a decis – în mare parte Rădoi, așa zice domnul Rotaru –, dar a fost exact ceea ce le-a trebuit ca să închidă un puzzle. 

Iar în momentul de față, Craiova este echipa care arată cel mai bine din fotbalul românesc. De departe! Atât pe plan intern, cât și pe plan internațional. Asta o dovedesc rezultatele și apetitul ofensiv, marcând două, trei goluri, chiar și patru, la fiecare meci. Este meritul lui Rădoi. A găsit sistemul, a găsit modul în care să joace, a găsit jucătorii care se pliază pe acest modul și Craiova arată foarte bine”, a explicat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată,...
Digi24.ro
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire

Marius Șumudică, mirat de prestația lui Istanbul Bașakșehir cu Universitatea Craiova: „Nu poți să câștigi duelurile?”

Bun cunoscător al fotbalului din Turcia, după ce a antrenat o bună perioadă acolo, Marius Șumudică a ridicat semne de întrebare în ceea ce privește prestația turcilor. Analistul FANATIK SUPERLIGA nu-și explică faptul că fotbaliștii lui Bașakșehir nu au reușit să domine duelurile fizice. Și nici lipsa de agresivitate, în condițiile în care aveau de întors rezultatul din tur.

ADVERTISEMENT
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au...
Digisport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul

„Să știi că eu am un semn de întrebare. Nu vreau să minimalizez prestația Craiovei. E clar că este meritul lor, joacă. Și dacă joci contra unei echipe de Liga 2 de la noi ți-e greu să marchezi trei, patru goluri. Într-o dublă în care tu marchezi cinci goluri, cu o echipă de genul acesta, înseamnă că ai valoare. Dar lasă-mă să am un semn de întrebare și asupra lor (n.r. – Istanbul Bașakșehir), și asupra lui Samsunspor, pe care îi văd, mă uit la ei săptămână de săptămână în campionat.

Dacă, pe termen lung, duci orice echipă din România în campionatul Turciei – și știu ce vorbesc – nu prinde primele patru (n.r. – locuri în clasament) niciodată. Deci, pentru mine, e un semn de întrebare la cum tratează competițiile europene. De ce să muncești un an de zile să ajungi la nivelul acesta, să te bați pentru competiții europene? Și, când trebuie să faci ultimul pas, mi s-au părut fără nerv, fără agresivitate. Ok, ești depășit de adversar, dar să nu poți să-ți câștigi duelurile? Când ei erau cei mai puternici la astea?”, a declarat Marius Șumudică, omul care anticipa o calificare en-fanfare a lui Bașakșehir după tragerea la sorți.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a analizat meciul Universitatea Craiova - Istanbul Bașakșehir și a tras concluziile

“M-a nenorocit! Lucescu e blat cu Rotaru” Gigi Becali şi-a pus mâinile în...
Fanatik
“M-a nenorocit! Lucescu e blat cu Rotaru” Gigi Becali şi-a pus mâinile în cap când a văzut convocările selecţionerului pentru meciurile cu Canada şi Cipru
Patronul FCSB, ironii după calificarea Universităţii Craiova în cupele europene: “În istoria aia...
Fanatik
Patronul FCSB, ironii după calificarea Universităţii Craiova în cupele europene: “În istoria aia mică a lor. Cum să fiu pe acelaşi calapod?!”
Gigi Becali, show total după ce s-a urcat pe mașină. Ironii la adresa...
Fanatik
Gigi Becali, show total după ce s-a urcat pe mașină. Ironii la adresa lui Rotaru și Șucu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Bombă! Cum arată scenografia Craiovei care a fost interzisă de UEFA. Ultrașii acuză...
iamsport.ro
Bombă! Cum arată scenografia Craiovei care a fost interzisă de UEFA. Ultrașii acuză Recep Erdogan ar fi fost jignit și ar fi intervenit la UEFA
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de...
viva.ro
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de trei ori pe zi. Ne-am luat și jucării…”. Dezvăluirile vedetei nu se termină aici. Cătălin Măruță a făcut ochii mari. A spus totul ÎN DIRECT
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili”...
Jurnalul.ro
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili” trimiși la stat
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu...
adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la...
unica.ro
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând, iar rezultatele regimului pe care l-a ținut se văd cu ochiul liber! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să...
Observatornews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu...
as.ro
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu care e căsătorit de 29 de ani
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este...
stiripesurse.ro
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu...
Libertatea.ro
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două...
informat.ro
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două echipe în grupele cupelor euro...
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion...
RTV.NET
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!