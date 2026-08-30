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Mirel Rădoi, învins acasă! Iustin Doicaru a debutat cu victorie în Turcia

Mirel Rădoi a avut parte de o seară de coșmar în Turcia! Gaziantep a pierdut acasă, Iustin Doicaru a debutat în echipa adversă. Ce s-a întâmplat în Turcia.
Alex Bodnariu
30.08.2026 | 05:40
Mirel Radoi invins acasa Iustin Doicaru a debutat cu victorie in Turcia
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Iustin Doicaru l-a „bătut” pe Mirel Rădoi la debut! Ce s-a întâmplat în Gaziantep – Rizespor
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Mirel Rădoi a suferit prima înfrângere din noul sezon al campionatului Turciei. Gaziantep a pierdut pe teren propriu, scor 1-2, în fața celor de la Rizespor, în etapa a treia din Super Lig.

Iustin Doicaru l-a „bătut” pe Mirel Rădoi la debut! Ce s-a întâmplat în Gaziantep – Rizespor

Formația pregătită de tehnicianul român venea după un start bun de campionat. Gaziantep remizase în prima etapă cu Alanyaspor, scor 1-1, iar apoi se impusese cu 1-0 pe terenul celor de la Eyupspor. Rădoi a mizat din primul minut pe cei trei români din lot. Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Florin Ștefan au fost titulari. De partea cealaltă, Valentin Mihăilă și Iustin Doicaru au început partida pe banca de rezerve.

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Gaziantep a avut însă o primă repriză de coșmar. Emrecan Bulut a deschis scorul în minutul 12, după centrarea lui Mithat Pala. Rizespor a continuat să pună probleme, iar Ali Sowe a făcut 2-0 în minutul 35. Echipa lui Rădoi a intrat astfel la cabine cu un handicap de două goluri.

Gaziantep a încercat să revină după pauză, însă defensiva oaspeților a rezistat. Mirel Rădoi a făcut mai multe modificări și a încercat să schimbe soarta partidei. Gazdele au redus din diferență abia pe final, după un autogol al lui Zakaria Ariss. A fost însă prea târziu, iar Rizespor s-a impus cu 2-1.

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Iustin Doicaru l-a învins pe Mirel Rădoi chiar la debutul pentru Rizespor

Partida a avut o însemnătate aparte și pentru Iustin Doicaru. Atacantul român de 19 ani, transferat în această săptămână de Rizespor de la Farul, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, și-a făcut debutul în campionatul Turciei. Doicaru a fost trimis pe teren în ultimele minute, în locul lui Ali Sowe, și a bifat primele sale minute pentru noua echipă chiar într-o victorie împotriva formației pregătite de Mirel Rădoi.

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Valentin Mihăilă a intrat și el în repriza secundă, în minutul 64, și a fost aproape de gol zece minute mai târziu. Internaționalul român a trecut de un adversar și a șutat, însă portarul Kacper Tobiasz a intervenit. Rizespor a plecat, în cele din urmă, cu toate cele trei puncte de la Gaziantep.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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