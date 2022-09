Mirel Rădoi știe ce echipă va folosi FCSB în derby-ul cu Universitatea Craiova: „Mari surprize nu pot să apară”

, însă Universitatea Craiova revine pe „Ion Oblemenco” după „exilul” de la Severin.

Mirel Rădoi, probleme medicale înainte de meciul cu FCSB: „Dacă ne uităm la lista accidentaților la noi, suntem cam egali”

Mirel Rădoi a prefațat partida dintre Universitatea Craiova și FCSB. Antrenorul „leilor” a vorbit despre confruntarea cu fostul său colaborator, Nicolae Dică: „Va fi un derby și o partidă încinsă, cu multe goluri. Nu este ciudat pentru că reprezentăm o echipă nu o persoană și orgoliile vor fi foarte mari. E clar că ne știm amândoi ideile și gândurile, dar sunt sigur că și noi și ei am pregătit câteva lucruri.

ADVERTISEMENT

Rădoi îi cunoaște foarte bine pe cei de la FCSB și a enumerat jucătorii titulari ai lui Nicolae Dică de la meciul de duminică din Bănie: „Mă pot încumeta că știu primul lor unsprezece și mari surprize nu pot să apară nici vis a vis de sistem. Și ei au informații despre noi. Vom vedea cum vom evolua la ora meciului.

Târnovanu – Boboc, Dawa, Tamm, Radunovic, Oaidă – Olaru, Octavian Popescu, Coman, Cordea, Compagno – Mirel Rădoi

Am încercat să găsim un echilibru, au avut inițiativa și jucătorii care nu au apărut e clar că au fost odihniți pentru mecul cu noi, dacă ne uităm și la lista accidentaților la noi, suntem cam egali”.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi e convins că suprafața de joc va fi bună la startul partidei: „Am primit asigurări”

Gazonul a fost schimbat în timp record pe „Ion Oblemenco”, iar Rădoi asigură că acesta va fi perfect la ora meciului: „Nu am mers încă pe gazon. E foarte bun și am avut asigurări că va fi bine. Am jucat la Mediaș și la Severin unde nu a fost foarte bună. Dacă terenul nu va fi bun, va fi o problemă pentru ambele echipe.

Nu avem echipa. Sunt câteva semne de întrebare și vom vedea după ultimele două antrenamente și după analiză. Jucătorii îl vor afla în vestiar înainte de meci.

ADVERTISEMENT

Sunt lucruri care le păstrăm pentru noi. Sunt sigur că Găman a trecut peste și trebuie să meargă înainte. Trebuie să încerce să învețe din greșeli”.

Mirel Rădoi nu îi subestimează pe cei de la FCSB: „Se tem de locul din campionat pe care se află și de jocul scăzut”

FCSB se află pe locul 13 în SuperLiga, iar Rădoi consideră că acest lucru îi face și mai periculoși: „Cred că în primul rând se tem de locul din campionat pe care se află și de jocul scăzut, cu atât mai mult că întâlnesc un adversar care sunt peste ei în campionat”.

ADVERTISEMENT

Antrenorul oltenilor a vorbit și despre noi transferuri la echipă: „Nu știu, vom vedea pe parcurs dacă vom avea probleme și dacă vor apărea jucători interesați. Nu a fost nimic care să se ridice măcar la nivelul jucătorilor pe care îi avem acum”.

ADVERTISEMENT

Rădoi e de părere că CFR Cluj și FCSB meritau mai mult de la meciurile cu Sivasspor și Anderlecht: „Fiecare echipă își face strategia în funcție de ce vrea pe viitor. CFR a avut două penalty-uri și nu știu dacă meritau să piardă, FCSB a avut și ea inițiativa cu Anderlecht”.

Rădoi a vorbit și despre problemele de lot dinaintea meciului cu FCSB: „Vom vedea cu Raul și cu Riva dacă se poate rezolva”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că și poate juca împotriva FCSB-ului: „Așteptăm să vedem la Raul. Ivan nu va juca. Vom vedea cu Raul și cu Riva dacă se mai poate rezolva. Avem în stânga jucătorul care va trebui să facă diferența. Baiaram nu va juca nici el.

E clar că presiunea e mai mare pe adversar decât pe noi. E un public pretențios aici. În momentul în care jocul nu e mulțumitor începi să simți asta din partea publicului, chiar dacă conduci pe tabelă. Dacă cineva se așteapta să am o bachetă magică, se înșeală. După ce vom elimina mai multe greșeli, va fi greu pentru cineva să ne bată.

V-am spus ideile pe care le am despre echipa lor. Nu mi-aș permite să sun pe cineva din club. Au o presiune. Nu trebuie să negăm asta. Un aspect pozitiv și vis a vis de meciul de aseară e că nu au primit gol, față de alte partide în care au avut probleme. Să sperăm că noi vom găsi acele breșe pe care ei le au”.

Mirel Rădoi a vorbit despre situația lui Andrei Ivan: „A lipsit ultimele două zile de la antrenamente”

Mirel Rădoi a explicat și situația medicală a lui Andrei Ivan, cel mai important jucător al Universității Craiova. FANATIK a anunțat în exclusivitate că .

„(n.r. Andrei Ivan) A avut febră și a lipsit ultimele două zile de la antrenamente. Are ceva la un muschi opturator deasupra inghinalului, după ce a sărit la cap la un duel în finalul meciului cu CFR”, a mai spus Rădoi la conferința de presă înaintea meciului cu FCSB.