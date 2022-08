Mirel Rădoi știe cum să obțină calificarea în Hapoel Beer Sheva – U Craiova: „Trebuie să fim inteligenți! Vor conta detaliile”

Antrenorul oltenilor este de părere că micile detalii vor face diferența în Israel și cere de la jucătorii săi să fie inteligenți, pentru a face față presiunii publicului.

Mirel Rădoi știe cum să obțină calificarea în Hapoel Beer Sheva – U Craiova

Mirel Rădoi a vorbit despre cum poate obține : „Ambele echipe atât în tur cât și în retur au abordat meciurile la victorie. Calificarea depinde de detaliile pe care noi le-am pregătit, dar e o echipă cu experiență, e una din puținele echipe cu flexibilitate și mobilitate tactică.

În toate partidele, au schimbat de 2-3 ori sistemul de joc și cred că i se datorează antrenorului, pentru că e un jucător care a evoluat în Europa și e foarte inteligent.

E o echipă foarte echilibrată și foarte periculoasă în momentul în care joacă cu suporterii acasă, diferită ca sistem de joc în meciurile din deplasare. Va trebui să fim foarte inteligenți și să ne alegem momentele jocului cu grijă”.

„Noi trebuie să nu facem un pas în spate când vor fi încurajați de suporterii lor, ci să facem doi pași înainte, să ne încărcăm și noi cu energia suporterilor lor. E o echipă foarte bună acasă.

Ei au un avantaj pentru că suporterii sunt foarte aproape de ei, dar cum am zis, trebuie să fim foarte inteligenți. Vom avea momentele noastre când vom sta sus și când va trebui să fim inteligenți și să nu consumăm energie degeaba și să facem ce am făcut și în tur, când am fost în 10 oameni, adică să le dăm zonele, în care știm că nu se descurcă atât de bine”, a mai spus Mirel Rădoi în cadrul unei conferințe de presă.

„Șansele sunt 51%-49% în favoarea gazdelor!”

„Am fost foarte bine primiți, nu a fost nicio problemă. Nu e o diferență mare de temperatură față de partida de la Severin, singura problemă pe care o putem identifica e umiditatea de aici.

Mă aștept la o schimbare de sistem de joc pe început de partidă, cu un presing agresiv, pentru că așa au abordat meciurile pe teren propriu”, .

„Ambele echipe au calitatea tehnică de a juca pe un astfel de teren, dar rămâne de văzut cine își va etala tehnica mâine seară. Șansele sunt 51%-49%, cu un plus pentr gazde datorită fanilor”, a mai spus antrenorul oltenilor.

Și Alexandru Crețu a vorbit înaintea duelului cu israelienii, mărturisind că amânarea meciului din campionat a ajutat echipa în pregătire:

„Am avut timp să pregătim acest joc, a fost un factor important în vederea meciului. Mâine e meciul carierelor pentru mulți dintre noi și e un joc foarte important pentru club”.