Mirel Rădoi surprinde înainte de Universitatea Craiova – Petrolul: „E un meci capcană”. Video

Mirel Rădoi trage un semnal de alarmă înainte de Universitatea Craiova - Petrolul. De ce se teme antrenorul alb-albaștrilor
Cristian Măciucă
23.08.2025 | 17:20
Mirel Radoi surprinde inainte de Universitatea Craiova Petrolul E un meci capcana Video
Mirel Rădoi surprinde înainte de Universitatea Craiova - Petrolul: „E un meci capcană”. FOTO: sportpictures.eu

Mirel Rădoi (44 de ani) încearcă să își țină fotbaliștii cu picioarele pe pământ înaintea de U Craiova – Petrolul. Tehnicianul oltenilor se teme ca jucătorii să nu fie prea euforici după succesul din Conference League. În prima manșă a „dublei” din play-off, cu Bașakșehir, Craiova s-a impus cu 2-1, în deplasare, și e favorită la calificarea pe tabloul principal.

Mirel Rădoi, înainte de U Craiova – Petrolul: „Sper ca toată lumea să fie concentrată”

Alături de UTA și de Rapid, Universitatea Craiova e neînvinsă în SuperLiga. În plus, echipa lui Mirel Rădoi e pe locul 1, cu 16 puncte. Antrenorul oltenilor speră să mențină acest parcurs și după meciul cu Petrolul, programat duminică, 24 august, de la ora 18:30. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Rădoi va schimba din temelii echipa pentru vizita „lupilor galbeni”. 

„Venim după o victorie mare, sper ca toată lumea să fie concentrată pentru partida cu Petrolul. În momentul de față cel mai mare avantaj al nostru este că suporterii vor fi în număr cât mai mare alături de noi. E un meci capcană mâine seară. Un adversar care are cea mai bună apărare din Liga 1 în momentul de față, doar 5 goluri primite.

Nu excelează la goluri marcate, 6 goluri, adică o medie de un gol pe partidă. Se axează pe partea defensivă. Mâine seară va trebui să avem rădare și să așteptăm zonele pe care le-am pregătit. Organizarea defensivă foarte exactă este un punct forte al lor”.

„Schimbăm orașele și hotelurile precum tricourile de joc”

„Chiar dacă spun că mare parte din ei nu sunt, este evident că apare oboseala. Din cauza drumurilor. Schimbăm orașele și hotelurile precum tricourile de joc. Sper ca starea emoțională pozitivă de la nivelul lotului să nu fie o problemă de relaxare mâine seară.

Exceptând situația lui Paradela, care mai are nevoie de timp pentru a avea ritm de joc, nu avem probleme de lot”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă premergătoare meciului U Craiova – Petrolul.

Meciul cu Petrolul va fi ultimul pentru Craiova înaintea decisivului cu Bașakșehir din play-off-ul Conference League. Returul cu turcii se va disputa joi, 28 august, de la ora 20:30, cu un stadion „Ion Oblemenco” care se anunță plin ochi. 

Conferință Mirel Rădoi

