Mirel Rădoi, taxat de preşedintele Universităţii Craiova pentru declaraţiile dure: “S-a grăbit! Trebuie mai mult echilibru”

din manșa tur a turului 2 din preliminariile UEFA Conference League l-a făcut pe Mirel Rădoi Antrenorul nu a scăpat de critica lui Sorin Cârțu în urma declarațiilor date.

Sorin Cârțu l-a pus la punct pe Mirel Rădoi după atacul asupra conducerii Universității Craiova

Atmosfera de la Universitatea Craiova a fost una extrem de încinsă după ce echipa a pierdut în deplasarea cu Sarajevo, însă apele s-au liniștit odată cu victoria din campionat contra lui U Cluj.

Chiar și așa, Sorin Cârțu nu s-a abținut să nu comenteze gestul antrenorului Mirel Rădoi, a cărui ieșire nervoasă după jocul din Bosnia și Herțegovina a stârnit la acel moment un val de reacții.

„Sigur, au fost niște declarații care… au lăsat și loc de interpretare și modul în care, eu știu, supărarea lui Mirel, cum a spus-o, eu n-am văzut nimic jignitor. Nu că e patronul nostru și trebuie neapărat să credeți că ar trebui să îi spun numai lucruri bune, dar faptul că a spus Slavă Ucrainei, a fost un adevăr prin faptul că ăia doi (n.r. – portarul Pavlo Isenko și fundașul central Oleksandr Romanchuk) chiar au salvat într-un fel.

Da, s-a grăbit puțin cu declarațiile acelea și e bine întotdeauna la un meci de tipul… Un meci care nu spune nimic, ca și dacă băteam noi cu 2-1, nu spunea nimic, nu era calificarea rezolvată. Așa că trebuie un echilibru, supărările lăsate deoparte. Din punctul meu de vedere, trebuie să fim mai permisivi la tot ceea ce se întâmplă la echipă și cu Mirel și cu jucătorii, pentru că sunt într-o construcție, cât de cât.

„Când învingi sau iei bătaie în ultimul minut, atunci se vorbește și de șansă”

Când au 30 de minute mai bune, 60 mai proaste. Mie nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat cu noi în prima repriză aseară. Nu neapărat că am fost conduși, dar așa… la ceea ce s-a întâmplat în prima repriză. A venit replica în repriza a doua, e bine că am avut posibilitatea asta de a reacționa, am fost foarte reactivi și nu s-a câștigat în ultimul minut, să spunem, după minutul 90, să vorbești de chiar foarte mare șansă.

Când învingi sau iei bătaie în ultimul minut, atunci se vorbește și de șansă. Dar aseară a fost și o consecință a tot ceea ce s-a întâmplat până atunci, pentru că într-adevăr a fost o presiune și până la urmă adversarul a fost, cum să spun, obligat să cedeze și de presiunea noastră”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

