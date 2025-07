Mirel Rădoi, temător înaintea debutului din SuperLiga: „Probabil că foarte multe secrete nu putem să avem”

Universitatea Craiova . Oltenii lui Mirel Rădoi , echipă care a fost preluată în această vară de Adrian Mihalcea, tehnicianul care a salvat Unirea Slobozia de la retrogradare.

Mirel Rădoi, temător înaintea duelului cu Adrian Mihalcea: „Îl știu foarte bine și el pe mine”

Universitatea Craiova începe un nou sezon cu aspirații mari, iar oltenii vor ataca pe trei fronturi, în încercarea de a aduce în sfârșit un trofeu după o perioadă destul de lungă de pauză.

ADVERTISEMENT

Formația antrenată de Mirel Rădoi va juca și în turul 2 preliminar al UEFA Conference League, motiv pentru care Mihai Rotaru a decis să întărească echipa în toate compartimentele.

Cel mai recent transfer efectuat este , care este lăudat pentru eficiența la loviturile de departajare. în exclusivitate de FANATIK.

ADVERTISEMENT

La conferința de presă premergătoare partidei, Mirel Rădoi a prefațat disputa contra arădenilor și a vorbit printre altele și despre campania de achiziții a echipei sale.

„Așteptăm cu nerăbdare, chiar dacă a fost o perioadă scurtă, dar intensă de pregătire. Aș fi preferat să începem această ediție de campionat contra unei alte adversare și aici m-am referit doar din prisma antrenorului, pentru că îl știu foarte bine pe Mihalcea și el pe mine. Probabil că foarte multe secrete nu putem să avem la această partidă.

ADVERTISEMENT

Nu vom putea să profităm ca la alte partide, pentru că este un antrenor ca și mine, care încearcă să afle cât mai multe informații despre adversar, despre jucători. Merge la lucru tactic până în detaliu. Dacă aș fi avut posibilitatea să aleg alt adversar pentru prima etapă, aș fi făcut-o cu drag.

ADVERTISEMENT

O partidă interesantă, dar care din punctul meu de vedere, cred că la toate echipele nu ne putem aștepta la o prospețime în primele etape ale campionatului. Cred că vom suferi marea majoritate a echipelor din punct de vedere fizic și tactic. Pentru că sunt multe echipe care au schimbat jucători în ultima perioadă, în care perioada de pregătire nu a fost așa cum ne-am fi dorit fiecare antrenor, e clar că aici avem cu toții nemulțumiri”.

Mirel Rădoi: „În momentul de față am mai avea nevoie de un atacant”

Mirel Rădoi a analizat și campania de transferuri făcută de Universitatea Craiova, care a fost una intensă. Oltenii l-au pierdut pe Alexandru Mitriță, dar i-a adus în același timp pe Luca Băsceanu și Assad Al-Hamlawi, ambii pe câte un milion de euro.

„(n. r. despre transferuri) Am încercat cumva să avem o balanță între plecări și veniri, chiar dacă în momentul de față suntem angrenați în trei competiții, am încercat cumva ca numărul jucătorilor care vin să fie dubluri pe poziții. Probabil că în momentul de față am mai avea nevoie de un atacant, pentru ca toți cei aflați în lot să fie într-o competiție între ei.

Dacă nu mă înșel, probabil că FCSB este echipa care a transferat cei mai puțini jucători, dar uitați-vă că și ei au deja probleme după doar două partide cu atacanții și probabil că vor trebui să improvizeze acolo. În mare parte sunt jucătorii pe care ni i-am dorit, am fi vrut să îi avem mai devreme. Suntem campionatul care a început cel mai devreme în Europa. Jucătorii preferă să aștepte până în ultima clipă”.

Mirel Rădoi: „Nu putem să facem promisiuni de care nu putem să ne ținem”

Antrenorul Universității Craiova a vorbit printre altele și despre pentru acest sezon, iar în încheiere a transmis un mesaj cu privire la șansele pe care le are echipa sa la titlu.

„(n. r. despre evenimentul de lansare a echipamentului) A fost o atmosferă impresionantă, însă de ce am fost plăcut surprins, pe lângă organizarea și ideea celor de la marketing și comunicare, prezența foarte multor copii. Pentru noi ca și echipă ne preocupă foarte multe lucruri privind imaginea de ansamblu de aseară, pentru că noi trebuie să ne gândim ce înseamnă acest fenomen pentru copii.

Copiii apreciază devotamentul față de echipă, încă sunt prea mici să înțeleagă rezultate și performanțe sau trofeele. Ei vin la stadion să plece cu ceva care le va rămâne în această copilărie, indiferent că se îndreaptă către fotbal sau către alt sport. (n. r.) Nu putem să facem promisiuni de care nu putem să ne ținem. Nu putem decât să-i asigurăm pe suporteri că vom face tot ceea ce depinde de noi pentru a câștiga fiecare partidă”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă.