Mirel Rădoi, transfer de top la Gaziantep! Jucătorul de națională pe care îl vrea neapărat

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Mirel Rădoi (45 de ani) vrea să o transforme pe Gaziantep într-o echipă cu care să atace cupele europene. De aceea, antrenorul român a pus ochii pe unul dintre atacanți buni ai Turciei. Este vorba despre Halil Dervişoğlu (26 de ani), de la Galatasaray.

Mirel Rădoi îl vrea pe Halil Dervişoğlu de la Galatasaray

În această vară, , inclusiv pe FANATIK a dezvăluit în exclusivitate transferul fundașului stânga la gruparea din Super Lig. Acum, fostul selecționer al României vrea să dea o nouă lovitură și să aducă un vârf de mare clasă de la Galatasaray.

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scrie că fotbalistul pe care îl vrea Rădoi la Gaziantep este Halil Dervişoğlu, de la Galatasaray. Atacantul în vârstă de 26 de ani e sub contract cu Galata din vara lui 2023, când a fost cumpărat de la Brentford cu 500.000 de euro. În sezonul trecut, Halil a fost împrumutat la Rizespor, acolo unde a marcat 5 goluri în 26 de partide.

Mirel Rădoi are toate șansele să îl ia pe Dervişoğlu la Gaziantep, având în vedere concurența aprigă pe care atacantul o are la Galatasaray, acolo unde trebuie să se bată pentru titularizare cu Victor Osimhen. În plus, Dervişoğlu mai are doar un an de contract cu gruparea „Cim Bom”, care caută să obțină ceva în schmbul jucătorului.

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Atacantul dorit de Rădoi e om de naționala Turciei

Halil Dervişoğlu nu a făcut parte din lotul Turciei la Campionatul Mondial din 2026, acolo unde selecționata lui Vincenzo Montella nu a fost în stare să iasă din grupe. Cu toate acestea, atacantul lui Galatasaray este un jucător care cochetează cu prima reprezentativă a „Semilunei”, pentru care a debutat în anul 2021. Dervişoğlu are 16 la echipa națională a Turciei, pentru care a reușit să marcheze șase goluri.

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