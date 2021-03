Mirel Rădoi transferă din presiune înainte de România – Germania: ”Ne gândim să creștem doza lor de responsabilitate”. Video

Selecționerul Mirel Rădoi a pus presiune pe jucătorii naționalei înaintea meciului România – Germania, din preliminariile CM 2022, și consideră că cel mai important jucător al nemților este Joshua Kimmich.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Întâlnirea de pe Arena Națională se va disputa duminică, 28 martie, de la ora 21:45, și va fi arbitrată de o brigadă din Franța avându-l la centru pe Clement Turpin.

Fostul internațional Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre șansele României cu Germania și crede că nu poate Rădoi să facă o tactică anume împotriva adversarilor, ci ei ne vor face tactica prin dominația din teren.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Înainte de România – Germania, Mirel Rădoi pune presiune pe jucători

”Echipa de start o vom decide după antrenamentul din această după-amiază. E clar că naționala Germaniei își propune semifinale sau finală la turneele finale și aceste meciuri din preliminarii par amicale pentru ei. Noi sperăm să le punem probleme, mai ales că acum au probleme defensive uneori și vrem să profităm de spații”, a declarat selecționerul la conferința de presă.

”Diferența de experiență dintre mine și Low e clară, nu pot spune în procente. Sper să fim pregătiți pentru ce urmează. Nu știm cum vor reacționa jucătorii, dar ne gândim să creștem doza lor de responsabilitate”, a spus Mirel Rădoi înainte de România – Germania, transferând din presiune către jucători.

ADVERTISEMENT

”Sperăm că ambele naționale, și noi și tineretul, vor avea rezultate pozitive cu Germania, pentru noi și un egal e bun. Plecăm cu șansa a doua, dar când va începe jocul trebuie să fim pregătiți pentru că vor fi momente în care vom suferi. Nu va fi aceeași partitură ca în meciul cu Macedonia”, a continuat el.

Selecționerul a vorbit din nou despre schimbarea de generații

”La prima vedere Mihăilă ar trebui să fie titular, dar vom vedea după antrenament. Reacția după pierderea balonului și tranziția pozitivă m-au mulțumit în meciul cu Macedonia. După tragerea la sorți am început să analizăm fiecare adversar. Avem puțin timp, între meciuri avem un singur antrenament, cel oficial din seara asta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tot timpul va fi un schimb de generații. Peste 3-4 ani vom spune că Stanciu și Tănase sunt jucători cu experiență. Nu putem aduce toți jucătorii de la tineret la echipa mare. Pentru noi sistemul de joc inițial nu este la fel de important ca sistemul din timpul jocului. Nu putem spune că vom juca mereu 4-2-3-1 pentru că am câștigat așa cu Macedonia.

Nu mă sperie la ce echipe evoluează jucătorii germani. Nu am probelme, mă pot odihni înaintea meciurilor. Mi-e greu să fac o analiză publică după meciul cu Macedonia. Am vorbit cu jucătorii, a fost o analiză bună din punct de vedere teoretic, în rest vom vedea practic la meciul cu Germania”, a afirmat Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rădoi și-a făcut planul pentru a bloca Germania

”Nu știu cât de jos vom sta, dar e clar că adversarul ne va împinge pentru că este mai puternic și mai valoros decât noi. Nu vom ajunge într-o situație de marcaj om la om, dar cine va fi în zonă va trebui să-l blocheze pe Kimmmich, care este motorul echipei Germaniei.

Planul nostru e gândit bine, nu avem temeri. Când stai cu apărarea sus, apar zone libere și adversarul își va crea ocazii. În acest moment ne gândim să marcăm un gol mai mult decât adversarul. Fizic arătăm mult mai bine decât în toamnă.

ADVERTISEMENT

Nu am menajat niciun jucător cu Macedonia, am explicat de ce l-am ales titular pe Florinel Coman la primul joc. Nu ne permitem să pierdem puncte cu Macedonia cu speranța că vom învinge Germania. Îmi pare rău de situația lui Florinel, am discutat cu el în fiecare zi, sper să nu fie foarte grav”, a încheiat Rădoi.