Mirel Rădoi, un nou mesaj acid la adresa lui Mircea Lucescu: „Prefer să fiu furat decât ajutat"

Războiul dintre Mirel Rădoi și Mircea Lucescu nu se încheie! Mirel Rădoi, noi declarații la adresa selecționerului echipei naționale a României după Universitatea Craiova - Unirea Slobozia 3-1
Alex Bodnariu
18.10.2025 | 20:23
Universitatea Craiova s-a impus cu 3-1 pe teren propriu în meciul cu Unirea Slobozia. La finalul partidei, Mirel Rădoi, antrenorul echipei din Bănie, a vorbit din nou despre situația tensionată din ultimele zile. Oltenii sunt supărați foc pe selecționerul României, Mircea Lucescu.

Universitatea Craiova, victorie importantă cu Unirea Slobozia

Echipa lui Mirel Rădoi a avut parte de câteva probleme în partida cu Unirea Slobozia. Oaspeții, deși au jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, au înscris un gol frumos în partea a doua și chiar puteau prelua conducerea, dar Papeau a ratat incredibil.

După acest succes, Universitatea Craiova se menține în partea de sus a clasamentului, în spatele liderului-surpriză FC Botoșani. Pentru olteni urmează meciul din Conference League pe teren propriu cu Noah și, mai apoi, partida cu nou-promovata Metaloglobus.

Mirel Rădoi, o nouă serie de declarații acide la adresa lui Mircea Lucescu

După meciul cu Unirea Slobozia, Mirel Rădoi a vorbit despre conflictul Universitatea Craiova – Mircea Lucescu. Oltenii nu au trecut încă peste declarațiile date de selecționerul echipei naționale.

„Asta e alegerea dânsului. Nu înseamnă că eu nu o să-l stimez sau nu o să țin cu echipa națională. E o chestie de principiu. Nu am făcut-o contra domnului Mircea Lucescu. Dacă ar fi vorbit doar de Universitatea Craiova, înseamnă că celelalte echipe nu contau? Eu am vorbit de o situație de principiu.

Nu am nimic cu domnia sa. Poate să înțeleagă fiecare ce vrea. Nu am încercat să mă duc țintă către cineva. Dacă mâine îl va suna pe domnul Rotaru și voi afla, fiți convinși că la fel voi face. Dacă rămânea între dânșii, pentru toți avem simpatii – cine să ia campionatul, cine să retrogradeze – era altceva. Dar să fii selecționer și să fie public făcută conversația…

Trebuie să înțelegem cu toții că, dacă vrem binele fotbalului românesc, trebuie să mergem în direcția asta. Sunt un antrenor care, poate sunt nebun, dar eu nu vreau să câștig trofee ajutat de arbitri. Eu nu pot să fac asta. Ar însemna că zi de zi, lună de lună, iau niște bani de aici fără să-i merit. Prefer să fiu furat decât ajutat”, a declarat Mirel Rădoi la flash-interviu, conform Digi Sport.

