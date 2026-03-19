Mirel Rădoi, veste proastă din vestiarul FCSB pentru Mircea Lucescu: „E clar că avem probleme”

ADVERTISEMENT

După ce, în prima rundă, FCSB a remizat 0-0 cu Metaloglobus pe Arena Națională, la debutul lui Mirel Rădoi, 44 de ani, pe banca tehnică, roș-albaștrii se pregătesc pentru un nou duel din play-out-ul Superligii României. Antrenorul formației din Capitală a prefațat întâlnirea la conferința de presă. Acesta a dat de înțeles că sunt șanse mici ca Mircea Lucescu să se bazeze pe jucătorii săi, având în vedere sezonul modest.

Mirel Rădoi caută prima victorie la FCSB. Campioana României se pregătește pentru duelul cu UTA

Echipa lui Mirel Rădoi nu a arătat deloc bine în duelul cu Metaloglobus. Se pare că antrenorul încă are mult de muncă până va reuși să își impună viziunea la noua sa echipă. Gigi Becali a anunțat însă că îi va da timp și mână liberă finului său.

ADVERTISEMENT

UTA a făcut un sezon bun, deși a ratat calificarea în play-off. Arădenii au demonstrat că se pot bate cu adversari mai bine cotați, iar suporterii își doresc o victorie în fața campioanei din ultimele două ediții ale Superligii României. Duelul va avea loc pe Național Arena.

Mirel Rădoi speră să își poată motiva jucătorii înainte de FCSB – UTA

Mirel Rădoi a prefațat duelul cu UTA Arad din runda a doua a play-out-ului Superligii României. Antrenorul celor de la FCSB a spus câteva cuvinte și despre debutul său pe banca campioanei României. Tehnicianul a recunoscut că mai este serios de muncă, însă așteaptă să vadă atitudine din partea elevilor săi.

ADVERTISEMENT

„(n.r. cum îi motivează pe jucători) Trebuie s-o facem, e evidentă problema lor, faptul că nu s-au calificat în play-off le arată cumva o nesiguranță în play-out. De asta suntem aici, orice staff ar încerca ceva și prin speech-uri să motiveze jucătorii. Principala lor motivație va trebui să fie câștigarea partidei de mâine seară. Putem face o greșeală dacă ne vom gândi ce se va întâmpla la final fără să ne dăm seama de meciul de mâine seară”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă.

ADVERTISEMENT

Veste proastă pentru jucătorii de la FCSB. Ce spune Mirel Rădoi despre convocările lui Mircea Lucescu

De asemenea, Mirel Rădoi a declarat că nu a vorbit cu jucătorii despre posibilitatea ca unii dintre ei să prindă o convocare la națională pentru . Antrenorul celor de la FCSB este de părere că șansele ca Mircea Lucescu, selecționerul primei reprezentative, să îi convoace sunt destul de mici, întrucât sezonul pe care l-au traversat roș-albaștrii a fost unul mult sub așteptări.

„(n.r. dacă vor fi jucători convocați la națională) Nu am discutat, avem mai multe probleme de rezolvat aici. Dacă nu vor avea evoluții bune sau dacă nu vor avea evoluții în general, să joace, cred că va fi greu să prindă și lotul naționalei. Trebuie să fie concentrați aici ca să ajungă la echipa națională.

ADVERTISEMENT

Nu decid eu, doar selecționerul, dacă va convoca jucători din play-out și de la ce echipe. Este doar responsabilitatea dânsului. Nu voi fi la Istanbul, avem antrenamente aici, trebuie să fim concentrați la ceea ce avem nevoie noi, la echipa de club, după să fim alături de echipa națională.

Experiența internațională putea să-i ajute și să se califice în play-off, dar n-au făcut-o. E clar că avem probleme. Deciziile majore sunt doar la selecționer, sper să fie foarte inspirat în ceea ce privește lotul pentru barajul cu Turcia”, a mai spus Rădoi la conferința de presă.