Mirela Năsturică, experiențe paranormale care i-au salvat viața fiicei: „Sfânta Parascheva mi-a şoptit”

Mirela Năsturică îşi aminteşte cumpenele prin care a trecut cu fiica sa cea mică, Sara,. Ea vorbește și cum experiențele paranormale trăite în pelerinajul la Sfânta Parascheva i-au salvat viața copilului. Interpreta de muzică populară a simţit pe propria-i piele cum a fost să primească ajutor divin atunci când nimeni şi nimic nu o mai putea ajuta.

Mirela Năsturică, experiențe paranormale salvatoare. Fiica ei a fost în pericol de moarte

Cu mult timp în urmă, a trăit o minune chiar în ziua Sfintei Parascheva, iar atunci Mirela Năsturică i-a făcut o promisiune pe care o respectă an de an, indiferent de orice. Apoi, ajunsă la moaștele sfintei, Mirela Năsturică a trăit, din nou, o experiență paranormală care i-a demonstrat că divinul intervine în mundan.

prin care ea si soţul său, Elvis, au trecut de-a lungul timpului. Au trecut peste toate împreună şi nici nu se putea altfel, mai ales că îi leagă o poveste de dragoste demnă de scenariul unui film.

la 18 ani, cu primul său iubit, după doar trei săptămâni de relaţie. Și, încă de pe atunci, celebra Mirela Năsturică avea experiențe paranormale!

Fără o garanţie că relaţia va funcţiona sau că mariajul său va fi de viitor s-a bazat doar pe instinct, a ascultat sfatul mamei şi şi-a urmat inima. Şi bine a făcut, căci în prezent, Mirela Năsturică și Elvis au o căsnicie de peste 25 de ani.

Cum a convins-o Elvis pe Mirela Năsturică să se căsătorească cu el după doar trei săptămâni de relaţie

Aveţi o poveste de dragoste demnă de scenariul unui film. V-aţi căsătorit cu primul iubit după doar 3 săptămâni de relaţie, iar în prezent aveţi o căsnicie de peste 25 de ani. A fost loterie sau destin pentru Mirela Năsturică?

– Eu zic că a fost destin şi cum ne era scris să se întâmple aşa s-a şi întâmplat. Chiar o să filmăm acum un videoclip la o piesă nouă în care o să expunem povestea noastră de dragoste, cum ne-am întâlnit, o să fie foarte drăguţ clipul.

Dar cum aţi avut curaj să vă căsătoriţi după doar 3 săptămâni?

– A fost simplu pentru că eu provin dintr-o familie unită, din doi părinţi care se iubeau foarte mult. Plăcându-mi povestea lor de dragoste foarte mult, mi-am dorit să am şi eu ce am văzut la la părinţii mei. Pentru că şi poveştile mamei la fel erau. Ea şi tatăl meu s-au îndrăgostit la prima vedere, când tata era încă în armată, a reuşit să vină şi să o ceară de soţie la bunici. Și uite aşa, spunându-mi poveştile lor, am trăit parcă odată cu ei şi am pus şi eu în practică la rândul meu. Eram doar un copil, aveam 18 ani, eram clasa a XII-a, aveam cariera înainte, nici nu mă gândeam vreodată că mă voi căsători atât de mică, credeam că va trece mult timp până îmi voi găsi şi eu alesul.

Mirela Năsturică: ”Merg pe instinct”

A contat şi sfatul mamei atunci, care mi-a zis să merg pe instinct şi dacă eu cred că el este alesul meu, atunci să nu mai stau pe gânduri. Și dacă va vrea Dumnezeu, voi reuşi să fac şi carieră. Şi chiar aşa s-a întâmplat, mi-a dat Dumnezeu un soţ din acelaşi domeniu ca şi mine, încât să combinăm şi viaţa personală şi cariera muzicală care ne e atât de dragă. Dumnezeu a ştiut să le îmbine pe toate, de aceea zic că a fost destin. De multe ori soarta, oamenii şi-o fac cu mâna lor, dar destinul… Eu zic că ce îţi este scris, aia se întâmplă.

Eu am mers foarte mult pe instinct, ce mi-au spus şi părinţii, plus că mi-a plăcut foarte mult de el din prima. Sora lui era colegă cu mine la liceu, la Dinu Lipatti şi tot timpul îmi povestea că are un frate cu care vrea musai să îmi facă cunoştinţă. După multe insistenţe am acceptat. Într-una din zile a venit în curtea liceului, cu o maşină pompoasă la vremea respectivă, a coborât galant, purta un costum elegant, mi-a sărutat mâna şi m-a invitat la o îngheţată.

La o săptămână deja era la părinţii mei acasă să mă ceară de soţie. Îmi amintesc şi acum câte emoţii avea, pentru că nu voia doar să mă ceară de la ai mei, voia să mă şi mut cu el mai devreme, înainte de cununie. Îi era teamă ca tata să nu-l refuze. Şi uite aşa, am pornit împreună de copii, eu aveam 18 ani, iar el 24 de ani. După 3 săptămâni deja eram mutată la el.

Mirela Năsturică şi-a visat soţul înainte să-l întâlnească

Dar este adevărat că l-aţi visat înainte să îl cunoaşteţi?

– Da, este adevărat! Bunica mea, cu un an înainte, mi-a pus busuioc sub pernă, iar eu l-am visat întocmai cum l-am văzut atunci, pentru prima dată, în curtea liceului, elegant, îmbrăcat la costum, serios.

Şi totuşi… care ar fi secretul unei iubiri atât de trainice?

– Iubirea! Fără iubire nu poţi să stai într-o relaţie, iar la noi, cu cât a trecut timpul, cu atât relaţia a devenit mai frumoasă. Pe de altă parte, între noi mai există şi un respect extraordinar de mare. Eu nu i-am spus niciodată soţului nici măcar un „mă”, întotdeauna l-am respectat. El provine dintr-o familie de muzicanţi, foarte educată şi chiar am fost mândră şi fericită că Dumnezeu mi-a dat un asemenea soţ.

Secretul mai este şi că am avut noroc să profesăm amândoi în acelaşi domeniu. Dacă doar eu cântam şi el nu, nu cred că ar fi fost căsnicia atât de trainică pentru că ar fi intervenit gelozia. Nu pot să spun că eu nu sunt geloasă, sau el, chiar dacă suntem zi de zi împreună. Dar eu, de exemplu, când văd doamne care flirtează cu el, de faţă cu mine, mă fac că nu observ. Trebuie să fii discretă, să ai tact. De multe ori, multe lucruri trebuie să te prefaci că nu le vezi, chiar dacă e puţin greu.

Ce secrete ascunde o căsnicie trainică: „Chiar dacă un lucru mă deranjează, iert”

Dar Elvis este un soţ gelos?

– Eu sunt o persoană care ştie să fie distantă atunci când un client este mai îndrăzneţ. Nu mă apropii prea mult, efectiv îl ţin la distanţă prin atitudinea mea şi prin felul meu de a fi. Întotdeauna, la restaurante mă îmbrac decent, nu vreau să am vreun incident neplăcut. Eu vreau să fac muzică şi atât, nu să induc mintea omului la alte lucruri. Elvis se bucură că ăsta îmi este felul de a fi, că aşa sunt eu. Dacă mi-a spus un lucru, eu înţeleg din prima, nu trebuie să îmi repete. Nu sunt căpoasă, nu mă înţep cu el, nu am un tupeu exagerat, comunic şi atât.

Aţi făcut vreodată vreun compromis sau sacrifiu de dragul căsniciei?

– Nu, compromis aş fi făcut poate pentru copii. Am făcut în schimb multe lucruri frumoase ca să-mi aduc soţul mai aproape. Iert foarte uşor, nu aduc aminte de probleme din trecut. Iert cât se poate pentru că mă gândesc că zilele sunt puţine şi nu se ştie niciodată ce se poate întâmpla, iar pe mine nu vreau să mă apese conştiinţa cu nimic. Chiar dacă un lucru mă deranjează, iert.

Ce nu i-ar ierta, niciodată, Mirela Năsturică bărbatului de lângă ea

E ceva ce nu aţi ierta nici măcar după 25 de ani de căsnicie?

– Violenţa, dar la noi nu s-a pus problema niciodată. Violenţa nu aş fi acceptat-o, căsnicia noastră din start nu ar fi continuat. Sunt foarte multe cupluri care nu ştiu să-şi gestioneze problemele verbal. Când există respect, nu ajungi nici la violenţă verbală, nici fizică.

Minunile înfăptuite de Sfânta Parascheva: „În timp ce îi pupam moaştele, o voce mi-a şoptit să am grijă de Sara”

Aţi trecut prin două mari cumpene cu fiica, Sara şi de atunci vă leagă ceva special de Sfânta Parascheva…

– Aşa este, când Sara era mai mică, avea vreo 4 anişori, eram în drum spre bunici, eu eram în faţă, conduceam. Sara era în spate împreună cu băiatul care are grijă de casa noastră, iar ea a deschis portiera în curbă şi era să cadă din maşină. Pur şi simplu mi-a îngheţat inima, am avut noroc cu acest băiat care a prins-o într-o fracţiune de secundă.

Asta se întâmpla chiar în ziua de Sfânta Parascheva, am considerat-o o minune de la ea. De atunci i-am promis ca în fiecare an voi merge în pelerinaj, indiferent de orice, pentru că mi-a salvat copilul. Iar acum doi ani, înainte ca Sara să aibă nişte probleme foarte grave de sănătate, am auzit în timp ce îi pupam moaştele o voce care mi-a şoptit: „Vezi să ai grijă de Sara”.

Experiențe paranormale pentru Mirela Năsturică: ”Sfânta mi-a vorbit”

M-am speriat şi am început să plâng, deşi iniţial am crezut că o rudă din spatele meu mi-a vorbit. Am rămas şocată când am realizat că, de fapt, Sfânta mi-a vorbit. Cei din familie nici măcar nu m-au crezut atunci. Abia când s-a întâmplat problema cu Sara au realizat că nu a fost o glumă. Practic, Sfânta Parascheva mă avertizase cu un an înainte de a se întâmpla problema cu fiica mea. Ea avea o tumoră la clavicula dreapta, nu se simţea bine. Slăbise 7 kilograme în doar trei săptămâni, iar când am mers la doctor cu ea, am primit un diagnostic foarte grav.

Instinctul de mamă mi-a spus să nu cred ce mi-au spus medicii. Într-adevăr, după internare, după răbdare mare psihică, în momentul în care i-au făcut biopsia, rezultatele erau deja cu mult mai bune faţă de ce ne spusese primul doctor. Clar şi aici s-a întâmplat o minune, pentru că, pe 4 octombrie ne-am internat cu ea, a ieşit la analize o infecţie puternică, iar când au deschis-o pentru biopsie, nu mai era nici urmă de infecţie.

”O minune de la Dumnezeu”

Pentru noi a fost o minune de la Dumnezeu. Acum Sara este sub tratament, dar este bine, din fericire se poate trata, dar am trecut prin clipe grele, mai ales că în acel an, Elvis îşi pierduse ambii părinţi. Însă puterea de a trece peste toate ţi-o iei de la oamenii din jur. Eu mi-o iau de la tatăl şi soţul meu, soţul meu de la mine, copiii la fel, trebuie să ne ajutăm şi să ne susţinem unii pe ceilalţi, ca să putem să răzbatem în viaţa asta pentru că nu este deloc uşoară.

Mirela şi Elvis Năsturică, în pericol pe un vas de croazieră: „Era să o păţim ca în Titanic, a fost cumplit”

V-aţi petrecut practic viaţa pe scenă, vă amintiţi vreo peripeţie care merită povestită si nepoţilor?

– Nu-mi aminti de peripeţii (n.red. râde )… S-au stricat motoarele de la vasul de croazieră şi era să o păţim ca în Titanic, a fost cumplit. Eram pe un vas foarte mare şi frumos, condiţii excepţionale… La un moment dat i-am văzut pe marinari extrem de supăraţi, însă nimeni nu voia să ne spună nimic ca să nu ne sperie.

În cele din urmă ne-au mărturisit că s-au stricat ambele motoare ale vasului. Marinarii au băut toată noaptea de supărare, iar eu cu soţul meu ne-am pus în pat, am stat îmbrăţişati chiar ca în Titanic. Într-un final au venit alte vase mai mici, împreună cu Poliţia de Frontieră, au rezolvat problema. Aşa am putut să acostăm în primul port.

Pe plan profesional ce le pregătiţi fanilor?

– Filmăm un videoclip care se numeşte “Haide, ţine-mă de mână”, în care este vorba despre viaţa mea. Este o piesă făcută de noi şi sperăm ca atunci când o vom scoate să prindă la public. Cei care se iubesc se vor regăsi în această melodie.