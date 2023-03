Mirela Năsturică nu mai poate zâmbi de 8 Martie! Vedeta muzicii de petrecere a trăit o dramă cumplită: “A fost îngrozitor”

Mirela Năsturică e mereu veselă şi jovială şi ca orice artist, atunci când urcă pe scenă, lasă problemele şi grijile deoparte. Zâmbeşte în faţa oamenilor, îi bucură cu cântecele ei, însă nimeni nu ştie cu adevărat, ce se ascunde în spatele zâmbetului. Artista mărturisește în exclusivitate pentru FANATIK de ce varsă lacrimi amare, în fiecare an, pe 8 Martie.

De ce plânge Mirela Năsturică de 8 Martie: „Când mama mea a decedat, a trebuit să cânt”

şi ne-a mărturisit că pentru ea, ziua de 8 Martie este zi de doliu. Şi asta pentru că, de 14 ani nu mai are cui să îi spună „La mulţi ani”. Artista şi-a pierdut mama pe 11 martie, la doar trei zile de ceea de la noi se sărbătoreşte ca fiind Ziua Mamei.

Durerea ei e cu atât mai mare, cu cât a primit cumplita veste în timp ce era pe scenă şi cânta. A rămas cu regretul că nu i-a fost alături în ultimele clipe de viaţă şi cu dezamăgirea că medicii de pe Ambulanţă nu au putut face mai multe pentru ea.

„Mama mea făcea pregătiri pentru Mucenici şi nu se simţea foarte bine, îi era rău. Eu am fost nevoită să plec la restaurant, iar ea a rămas cu cei doi copii ai mei, cu Sara şi cu Robert. Chiar în momentul în care trebuia să-i schimbe băiatului scutecul, a făcut un atac cerebral.

A intrat în comă şi din păcate nu s-a mai putut face nimic pentru ea. A murit pe 11 martie, dar întotdeauna pentru noi, 8 martie este zi de doliu. Pentru noi, chiar de Ziua Mamei să se întâmple lucrul ăsta, a fost îngrozitor, pentru mine, pentru sora mea, pentru tatăl meu”, povestește Mirela Năsturică.

„Când s-a întâmplat nenorocirea, noi eram la o cântare, în Bolintin, la domnul Bădălău. Am primit un telefon de la sora mea şi mi-a spus să vin repede acasă pentru că mama a intrat în comă. Din păcate cei care au venit cu Salvarea nu au adus nicio mască de oxigen, au venit nepregătiţi, am fost foarte dezamăgită de lucrul ăsta. A fost foarte greu”, mai explică vedeta, în exclusivitate pentru FANATIK.

Mirela Năsturică: „Înainte să intre în comă, i-a dat toate indicaţiile tatălui meu”

Artista povesteşte că, deşi a pierdut-o pe mama ei în urmă cu 14 ani, încă îi păstrează amintirea vie. Și asta pentru că, înainte să moară, i-a predat ştafeta tatălui ei şi i-a lăsat indicaţii clare despre cum să o îndrume mai departe în viaţă.

“Lucrurile frumoase şi încrederea în mine, de la ea le am. Întotdeauna mi-a spus să fac ceea ce simt, să nu fiu niciodată cu mintea la sfatul celor din jur. Eu, împreună cu sora mea, am crescut foarte unite, să fim alături una de cealaltă. Viaţa mea a fost efectiv un Rai, nu am văzut niciodată vreo ceartă între părinţii mei, vreun gest violent, pot să mă numesc cel mai fericit copil din lume pentru că am avut parte de asemenea părinţi.

Tatăl meu este încă în viaţă şi în continuare îmi este un foarte bun sfătuitor şi fără el nu cred că aş fi reuşit în viaţă. Când am nevoie de un sprijin, la el apelez, pentru că mama mea, înainte să intre în comă, i-a dat toate indicaţiile tatălui meu şi i-a spus foarte multe lucruri, iar tatăl meu a preluat ştafeta. Totdeauna tata mă îndrumă şi mă stătuieşte să fiu tolerantă, răbdătoare”, spune Mirela Năsturică.

„Oamenii nu ştiu nimic din ceea ce ni se întâmplă nouă, ca artişti”

Iar aceasta nu este singura tragedie din sau a soţului, Elvis. Au fost nenumărate ocazii în care, deşi aveau sufletul îndurerat, au fost nevoiţi să-şi respecte obligaţiile de artişti, să urce pe scenă şi să cânte chiar dacă sufletul le era în doliu.

„Oamenii nu ştiu nimic din ceea ce ni se întâmplă nouă ca artişti, trebuie să fim puternici, curajoşi, de fiecare dată cu zâmbetul pe buze. Tatăl lui Elvis nici nu era înmomârmântat şi noi cântam la un eveniment, la o nuntă.

Iar la evenimentul respectiv, ca să vezi cum este soarta, soacra mare se cunoştea cu socrul meu şi când ne-a văzut, ne-a spus că are un cadou pentru noi. Avea pregătit un album plin cu poze mai vechi, de la o altă nuntă, dintre care multe poze erau cu socrul meu, iar el încă nu era înmormântat.

Asta s-a întâmplat sâmbătă seara, iar duminica trebuia să aibă loc slujba. Trebuie să ne bucurăm mereu de cei din jurul nostru pentru că niciodată nu ştii ce se poate întâmpla cu unul dintre ai noştri, dintre prieteni sau rude”, a mai povestit Mirela Năsturică, în exclusivitate pentru FANATIK.