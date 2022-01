Aspirina din Las Fierbinți a dezvăluit drama din trecut: ”Nu știi cât am plâns. M-au distrus”

Vedeta originară din Brașov a dezvăluit lucrurile neplăcute prin care a trecut după ce s-a mutat în București pentru a-și urma visul.

Actrița s-a născut în sânul unei familii modeste, lucru care a făcut-o să lucreze încă de când a plecat din casa părintească. Din păcate, în studenție a dus-o extrem de greu cu banii.

Mirela Oprișor își amintește perioada în care apăruseră primele supermarket-uri din Capitală, acolo unde a mers și ea. nu poate uita acele momente.

Aspirina din Las Fierbinți, despre perioada studenției. Ce a marcat-o pe actriță

„Au fost şi perioade mai grele, a fost sărăcie, mâncam pe datorie. Îmi amintesc când s-a deschis primul supermarket că m-am dus şi eu să văd ce înseamnă.

Când vedeam fetele cum aruncau în coş de toate, mă gândeam: «Aoleu, chiar există aşa ceva pe lumea asta?» Cum să te duci cu coşul şi să arunci în el tot ce vrei de pe rafuri? Era ca în filme.

Iar ceea ce urmează e trist, dar e adevărat. Am luat cinci cartofi şi doi cârnaţi, am urcat în 104 şi mi-au furat cârnaţii. Nu ştii cât am plâns după cârnaţii ăia doi.

Aveam 26-27 de ani. Nu-mi aduc aminte să fi plâns aşa cum am plâns pentru cârnaţii ăia. M-au distrus”, a dezvăluit Mirela Oprișor într-un interviu pentru .

Cunoscuta vedetă de la Pro TV a fost nevoită să se angajeze imediat ce s-a stabilit în Capitală. Primul loc de muncă a fost la un chioșc de ziare de la Piața Romană.

Avea să se prezinte la admitere la Actorie fără să aibă pregătire. Aspirina din serialul Las Fierbinți a intrat la facultate abia după a doua încercare. Atunci și-a cunoscut și soțul.

Mirela Oprișor și Mimi Brănescu sunt împreună de foarte mulți ani, după ce au trecut printr-o scurtă în perioada facultății. Au o fată pe nume Ana.

Mirela Oprișor, dezvăluiri despre admiterea de la Actorie. A intrat a doua oară

„Am intrat fără niciun fel de pregătire. Am avut emoţii, dar m-au ajutat foarte mult la ultima probă doamna Olga Tudorache şi domnul Dem Rădulescu.

Cu doar câteva zile înainte de probă ne-au anunţat că ne mai trebuie o fabulă. Eu n-am reuşit să o învăţ foarte bine şi eram atât de serioasă când spuneam versurile, pentru că eram foarte concentrată ca să-mi aduc aminte versurile.

Şi ei au început să râdă zgomotos, ceea ce mi-a dat încredere”, își amintește vedeta despre a doua admitere la Actorie, mai arată sursa menționată mai sus.