Mirela Vaida a ajuns la spital cu fiica sa de urgență. Ce a pățit Carla: ”I-am făcut investigații complete”

Din păcate, Mirela Vaida a traversat cea mai liniștită perioadă din viața sa. Faimoasa prezentatoare TV s-a internat cu fiica ei la spital. Iată cu ce probleme s-a confruntat micuța.

Mirela Vaida a stat o săptămână în spital cu fiica sa

Mirela Vaida are o relație specială cu fanii ei. Prezentatoarea de la Antena Stars împărtășește cu comunitatea ei aproape fiecare eveniment din viața sa. Așa se face că, de curând, toți fanii vedetei au aflat chiar de la ea trece prin momente dificile.

, Carla, care nu se simte deloc bine. Micuța a început să aibă dureri de cap și amețeli, iar asta a panicat-o foarte tare pe vedetă. Fără să stea prea mult pe gânduri, aceasta a mers imediat la spital cu fiica ei.

Prezentatoarea Acces Direct se află de mai bine de o săptămână în spital cu Carla. Vedeta a recunoscut că nu este deloc o perioadă plăcută, mai ales că își face constant griji despre starea de sănătate a fiicei sale.

Ce probleme de sănătate a avut, de fapt, fiica prezentatoarei de la Antena Stars

După simptomele descrise de fiica ei, . Până acum, micuța a făcut investigații la Gastroenterologie, Audiologie, CT, ORL și Neurologie.

Chiar dacă este o perioadă dificilă pentru vedeta de la Antena Stars, aceasta a încercat să vadă și partea pozitivă a lucrurilor. Deși pare greu de crezut, se pare că Mirela Vaida a găsit un spital care a impresionat-o.

”Vreau să vă spun că, de când am intrat în acest spital, am simțit o energie bună! Așa ar trebui să arate toate spitalele de stat din România: curate, vesele, cu medici și asistenți buni, calzi, empatici, răbdători și profesioniști! Ești pe jumătate vindecat când intri într-un spital civilizat!.”, a transmis Mirela Vaida pe social media.

Vedeta le-a povestit fanilor ei că nu a văzut niciodată un spital atât de îngrijit și cu personal atât de bine pregătit și empatic. Pentru un moment, condițiile exemplare din spitalul cu pricina au făcut-o pe Mirela Vaida să uite de probleme.

Din fericire, Mirela Vaida și Carla au primit vești bune din partea medicilor. Micuța nu are nimic grav. Cel mai probabil, amețelile și durerile de cap au fost cauzate de oboseală sau de anumite alergii alimentare.

”Carla este bine, nu are probleme de niciun tip. E posibil să fie de la alergiile alimentare și de la oboseala cronică de sfârșit de an școlar. Plecăm mai liniștiți acasă după ce am aflat asta.”, a transmis vedeta pe Instagram.