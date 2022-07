Mirela Vaida a avut o relaţie cu un cântăreţ înainte de a fi căsătorită. Cine a fost primul iubit al vedetei de la Acces Direct

Mirela Vaida este una dintre cele mai iubite și cunoscute prezentatoare din România. Nici familia sa nu este străină publicului. Puțini sunt cei ce știu despre primul iubit al vedetei.

Primul iubit al Mirelei Vaida a fost fondatorul trupei No Name

Mirela Vaida este pe lângă om de televiziune și artist. La începutul carierei muzicale, s-a iubit cu un coleg de breaslă. Mai exact, cu Claudiu Popescu, fondatorul trupei No Name, scrie

Mirela Vaida l-ar fi cunoscut pe Claudiu în 2002, atunci când participa la festivaluri de muzică și uimea cu talentul și frumusețea sa. Ba chiar a câștigat și un casting în urma căruia a devenit membră a trupei de fete Ho-RA.

”Pentru viitorii ei fani, avem o veste buna: Mirela este singura. Din februarie s-a despartit de iubitul ei, Claudiu de la No-Name”, scria prin ziare, în 2003, citează sursa menționată.

Relația Mirelei Vaida cu Claudiu Popescu a durat un an

Relația celor doi cântăreți nu a durat decât un an. Ulterior, fiecare a luat-o pe drumuri diferite. Mirela Vaida a rămas în continuare , l-a cunoscut pe Alexandru Vaida și împreună au făcut trei copii.

Claudiu, în schimb, s-ar fi lăsat de muzică și s-a stabilit în Germania, în Dusseldorf. Acesta, la rândul său, și-a format o căsnicie.

Cu ce se ocupă soțul Mirelei Vaida

Despre partenerul ei, Mirela Vaida spune că este o fire căruia nu-i place să apară la TV. Prin prisma meseriei, bărbatul călătorește mai tot timpul.

”El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare în nici măcar una. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram.

El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta. Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş şi îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui”, a mărturisit Mirela Vaida pentru revista Viva!