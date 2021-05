Mirela Vaida are de ce să fie mândră! Cât de mari și frumoși s-au făcut copiii ei. În ce ipostază i-a surprins la întoarcerea din Egipt

Mirela Vaida este o femeie împlinită pe toate planurile! Are o carieră muzicală de succes și prezintă unul din cele mai urmărite formate de televiziune din România, însă adevărata ei fericire nu vine din lumina reflectoarelor.

Prezentatoarea Acces direct se simte cu adevărat în largul ei atunci când este cu familia, căci pentru cei dragi a făcut toate sacrificiile de până acum.

Comoara interpretei de muzică populară constă în copiii ei, trei la număr, pe care îi iubește nespus de mult, ca pe ochii din cap.

Mirela Vaida are trei copii minunați

Mirela a postat câteva imagini pe Instagram cu copiii ei, de care se bucură în fiecare moment, cu care s-a reîntâlnit emoționată după câteva zile în care a stat departe de ei, fiind plecată într-o vacanță în Egipt doar ea cu soțul ei.

Concurenta de la „Te cunosc de undeva” și-a filmat copiii distrându-se în parc, cea mijlocie dansând și bucurându-se de vremea de afară.

Cel mai mare dintre copii este Tudor, în vârstă de 7 ani, apoi urmează Carla, 5 ani, iar mezinul familiei este Vladimir în vârstă de doar trei anișori.

Chiar dacă sunt împliniți cu cei trei copii, aceștia par dispuși să nu se oprească aici, mai ales că soțul ei Alexandru își dorește foarte mult încă o fetiță, astfel că ar avea două fete și doi băieți.

Și Mirelei îi surâde această idee, însă deocamdată nu a dat nicio veste în acest sens. Într-un interviu în care a vorbit despre fiica ei, Carla, aceasta a dezvăluit că și-ar dori ca până la vârsta de 40 de ani să aibă 4 copii.

Prezentatoarea și soțul ei se gândesc la al patrulea copil. Își doresc încă o fetiță

„Soţul meu îşi doreşte mult încă o fetiță, deja proiectează în mintea lui să vină peste vreo doi ani. Mi-a şi calculat vârsta. «La 40 de ani, să ai patru copii, uite ce frumos sună totul!», mi-a spus”, le-a declarat Mirela Vaida celor de la Libertatea.

„Când vrei să fii o mamă dedicată 100% e greu să spui că îl vrei pe al patrulea şi creşte singur, cu ceilalți. Nu e aşa.

Copilul are nevoie de tine zi şi noapte. Primul an de viaţă este foarte greu. Eu i-am alăptat pe toţi până la aproape un an, pe fiecare în parte, şi asta înseamnă să te dedici, înseamnă o oboseală acumulată.

De aici trebuie să plecăm. Dar da, în plan noi mai avem. Vedem ce se întâmplă peste vreo doi ani şi dacă ne mai hotărâm să îl facem şi pe al patrulea, noi nu stăm de două ori pe gânduri”, a adăugat realizatoarea tv.