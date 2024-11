Mirela Vaida, despre plecarea la Pro Tv. Ce planuri are vedeta, de fapt: ”E mult mai ofertantă lumea”

Ce planuri are Mirela Vaida. Vedeta a vorbit despre o eventuală plecare la PRO TV și a recunoscut că ar fi oricând dispusă să facă o schimbare dacă nu ar mai rezona cu un proiect TV.

Ce ar face Mirela Vaida dacă ar trebui să renunțe la televiziune

Mirela Vaida este una dintre cele mai cunoscute vedete din România. De mai bine de 7 ani de zile, vedeta prezintă ”Acces Direct”. Înainte de acest format care i-a adus notorietate, vedeta s-a aflat la cârma unor alte emisiuni ale Antenei 1.

Mirela Vaida este cunoscută datorită formatelor de la Antena 1, dar asta nu înseamnă că nu s-ar putea ”rupe” de acest trust. Mai sinceră ca niciodată, prezentatoarea a recunoscut că este adepta schimbărilor și că ar alege mereu să facă ceea ce îi place.

Deși lucrează de mulți ani la Antena 1, dacă nu s-ar mai regăsi în formatele pe care le-ar prezenta. Vedeta a luat în calcul și situația în care ar trebui să renunțe la televiziune și se pare că are o variantă de rezervă. Aceasta și-ar canaliza atenția și timpul asupra muzicii, una dintre marile ei pasiuni.

”Dacă nu îți place ceva, poți să spui stop și să te apuci de altceva. E mult mai ofertantă lumea. Până la urmă, e o chestie de alegeri. Eu, deocamdată, sunt mulțumită cu ceea ce fac. Dacă aș pune stop la televiziune, cred că aș alege muzica.”, a spus Mirela Vaida, în

Ce spune vedeta despre o eventuală plecare la PRO TV

Momentan, Mirela Vaida consideră că nu este necesară o astfel de schimbare. Ba mai mult, crede că plecarea la PRO TV nu ar fi neapărat o miză și un beneficiu profesional uriaș pentru ea.

Sinceră ca de obicei, . Mirela consideră că nu s-ar integra în cercul deja existent de vedete, iar valorile pe care le are i-ar face acomodarea dificilă, dacă nu, chiar imposibilă.

”Nu am regretul că nu am lucrat în PRO TV. Pentru mine, PRO TV nu este o miză. Am fost de foarte multe ori în bătaie cu PRO TV și l-am bătut. (…) PRO TV este pentru o mână de vedete pe care ei le au de foarte multă vreme.

Eu sunt genul mai familistă, mai conservatoare, mai tradiționalistă, nu m-aș vedea acolo. Cred că mi-e bine aici și mai ales la Antena Stars, am un colectiv mic cu care mă simt foarte bine.”, a mai spus prezentatoarea ”Acces Direct”.

Emisiunea ”Acces Direct” a fost mutată din grila Antena 1 și transferată către Antena Stars. Publicul fidel a urmat-o pe Mirela Vaida și acolo, iar formatul TV se bucură în continuare de succes.