Mirela Vaida i-a băgat în sperieți pe jurații Te cunosc de Undeva. Ce a pățit chiar pe scenă

Te Cunosc de undeva ne-a surprins în acest sfârșit de săptămână cu o gală ceva mai specială, în care nostalgia a fost cuvântul de ordine. Și am avut ce vedea. Florian Pitiș, Stela Popescu, Maria Tănase sau Fărâmiţă Lambru au fost doar câteva dintre personajele pe care Ruleta le-a atribuit concurenților pentru această ediție de colecție.

Chiar dacă nu a primit punctaj maxim din partea juraților și a celorlalți colegi, Mirela Vaida are toate motivele să fie mândră de evoluția sa. Asta pentru că a stârnit admirația fanilor nu doar prin calitățile vocale, ci și prin puterea de a merge mai departe, indiferent de situație.

Nerăbdătoare să intre în scenă pentru a interpreta una dintre cele mai cunoscute melodii ale Doinei Badea, „Ploaia și noi”, prezentatoarea TV s-a împiedicat, din cauza rochiei lungi pe care o purta și a căzut, chiar înainte să înceapă să cânte, băgându-i pe toți în sperieți.

Stăpână pe situație, ca întotdeauna, Mirela Vaida a dus, însă, cu grație cântecul la bun sfârșit, iar jurații au apreciat prestația ei.

Te-ai ridicat cu o eleganță demnă de Doina Badea”, i-a spus Cristi Iacob. Chiar și de la Ozana, cea mai exigentă dintre jurați, a smuls câteva cuvinte de laudă la finalul momentului.

„Îți mulțumesc, Mirela, pentru acest moment minunat, pentru faptul că te-ai concentrat. Doina Badea este o meseriașă din toate punctele de vedere.

Și tu în această seară ai făcut ascultare așa cum trebuie să facă orice elev. Ai ascultat și ai încercat să fii unu la unu, ai ascultat sfaturile mele și îți mulțumesc”, a comentat aceasta.

„Am studiat acest personaj, am căutat toate filmările cu acest personaj, am încercat să îmi iau repere. Dar am înțeles un lucru de la Doina Badea.

Un artist mare se naște greu și moare târziu sau niciodată. Mie mi-au trebuit patru gale să mă nasc, dar pe cuvântul meu dacă eu mai mor vreodată”, a spus și prezentatoarea TV, vizibil emoționată.

