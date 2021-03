Mirela Vaida, la capătul puterilor: “M-am gândit să plec”. Cum a început, astăzi, emisiunea Acces Direct

Mirela Vaida a făcut un anunț neașteptat, în după-amiaza de marți. Vedeta Acces Direct a susținut că în urma incidentului de vineri, ce putea deveni unul cât se poate de dramatic, a ajuns la capătul puterilor.

Prezentatoarea de la Antena 1 a transmis că se simte epuizată, după ce a fost atacată cu un bolovan de către o femeie cu probleme psihice. Episodul ce a avut loc la finalul săptămânii trecute a marcat-o foarte puternic pe Mirela Vaida.

Vedeta a mai recunoscut că nu mai are în prezent energie să continue, chiar la începutul ediției de astăzi, dar și că s-a gândit serios să se retragă o perioadă din fața camerelor, pentru a putea să își revină complet.

Anunțul făcut de Mirela Vaida, în această marți, despre Acces Direct

Mirela Vaida pare să fi fost afectată de incidentul din urmă cu câteva zile, când s-a trezit că un bolovan zboară spre ea și ar fi putut să fie nimerită chiar în zona capului.

Prezentatoarea a acționat din instinct și a reușit să se ferească din calea pericolului, după care a fugit din studioul emisiunii sale de la Antena 1. Totodată, colegii săi au reușit să o imobilizeze pe cea care o pusese în pericol și au acoperit-o pe atacatoarea Mirelei Vaida cu o prelată, după care au scos-o din platoul de filmare.

Mireal Vaida a susținut că a fost nevoie de șase persoane pentru ca atacatoarea ce apăruse complet dezbrăcată să poată fi imobilizată. Noile mărturii făcute în această marți i-a pus pe gânduri pe cei care o apreciază.

Vedeta Acces Direct a susținut și în urmă cu o zi că nu crede că atacatoarea ei ar fi acționat de una singură, dar și că în spatele momentului șocant ar fi existat un “creier al operațiunii”. Mirela Vaida a mai povestit că nu poate “evada” pentru a uita de griji și din pricina faptului că face parte din echipa Te Cunosc de Undeva, acolo unde a interpretat-o și pe Doina Badea.

“M-am gândit inițial să plec cel puțin o săptămână – două într-o vacanță. Din păcate, nu se poate, sau din fericire, nici nu știu cum să zic. Următoarele două weekenduri avem filmări pentru semifinalele și finala Te cunosc de Undeva și practic încurcăm două echipe.

Mi-am dat seama că pe mine ca om nu mă caracterizează fuga, fuga de situații… Nu este ușor, dar am alături o echipă, am familia aproape, am mesajele dumeavostră”, a transmis Mirela Vaida.

