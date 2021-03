Mirela Vaida, noi informații despre agresoarea de la Acces Direct: ”Avea o sacoșă cu pietroaie”

Mirela Vaida a oferit noi informații despre femeia care a intrat în platoul show-ului de la Antena 1. Prezentatoarea a mărturisit că agresoarea de la „Acces direct” nu avea o singură piatră, ci venise înarmată cu o sacoșă întreagă.

Vedeta este în stare de șoc, chiar și după ce femeia din județul Iași a fost reținută de oamenii legii. Actrița nu-și poate reveni, declarând că se teme pentru viața sa din ce în ce mai mult, deși până acum nu lua în serios amenințările din mediul online.

Concurenta de la „Te cunosc de undeva!” se gândește tot mai serios să depună plângere împotriva celor care îi trimit mesaje dubioase pe rețelele de socializare. Mirela Vaida a adus-o în discuție pe Magdalena Șerban, criminala de la metrou, care este închisă pentru 16 ani.

Mirela Vaida, declarație cutremurătoare despre femeia agresivă de la Acces Direct

„Când am văzut că vine cineva spre mine, nu am realizat ce e, până am văzut un pietroi foarte mare ridicat spre mine și o femeie goală, dezbrăcată complet care urla continuu: «Să îmi dai banii, să îmi dai banii».

Credeți-mă că și acum tremur, pentru că totul s-a derulat într-o fracțiune de secundă. Norocul meu este că nu m-a nimerit și că a spart toată sticla aceea care îmbracă podeaua platoului. Cei de la poliție spun că au identificat-o pe această doamnă și că ar fi o persoană din județul Iași.

Nu știm cum a ajuns până aici, mai avea încă o sacoșă cu vreo trei-patru-pietroaie pregătite acolo în spate la intrare”, a declarat Mirela Vaida într-un interviu pentru antena3.ro.

Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” a mai precizat că situația din platoul de la Antena 1 nu a fost regizată sub nicio formă. Vedeta susține că nu i-a fost niciodată teamă de răzbunări din partea invitaților, însă acum se gândește serios să depună plângere împotriva celor care o amenință în online.

Mirela Vaida se teme pentru viața sa, izbucnind în lacrimi în timp ce povestea despre incidentul neplăcut la care a fost părtașă. Artista încearcă să rămână calmă și să nu cedeze, deși a primit sfaturi din partea unui psiholog al emisiunii.

„Nu există așa ceva. Vreodată în viața mea, nu am făcut astfel de lucruri. Nu suntem aici la o emisiune de divertisment, nici la farse. Nu! E o emisiune cât se poate de serioasă, care tratează foarte multe subiecte.

Și spun sincer, că îmi este teamă de multe ori, ca cei pe care îi interpelăm, pentru că asta este natura presei, sau pe care îi deranjăm prin anchetele pe care le facem, îmi este teamă să nu aibă o astfel de răzbunări. În acest moment, mie îmi este teamă pentru viața mea”, a completat vedeta.