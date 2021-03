Mirela Vaida nu se simte în siguranță. Ce face soțul artistei de când a fost atacată

Mirela Vaida nu se simte în siguranță, după ce săptămâna trecută a fost atacată cu o cărămidă chiar în platoul emisiunii Acces Direct. Prezentatoarea are parte de toată atenția celor dragi, mai ales din partea soțului, care îi este aproape.

Concurenta de la „Te cunosc de undeva!” se teme pentru viața sa, dovadă că este condusă în fiecare zi la platourile de filmare de partenerul ei de viață. Alexandru Vaida are grijă să o însoțească zilnic la locul de muncă, unde este așteptată și preluată de bodyguarzi.

Vedeta de la Antena 1 a luat această decizie neașteptată pentru a se asigura că nicio persoană străină nu intră în platoul show-ului pe care-l moderează. Potrivit click.ro, Mirela Vaida este păzită strașnic, mai ceva ca un președinte de țară.

Mirela Vaida, condusă de soț la locul de muncă, după incidentul de la Acces Direct

Sursa menționată anterior mai arată că, Mirela Vaida este protejată de o armată de bodyguarzi încă de la intrarea în sediul postului de televiziune din Bulevardul 1 Mai. Gărzile de corp se asigură că prezentatoarea TV este în deplină siguranță când vine la serviciu.

Cântăreața de muzică populară este traumatizată după incidentul violent de vineri, 19 martie, mărturisind că are insomnii. Vedeta este disperată și nu știe ce să mai facă, la un moment dat chiar gândindu-se să renunțe la aparițiile de la Acces Direct.

„M-am gândit inițial să plec cel puțin o săptămână – două într-o vacanță. Din păcate, nu se poate, sau din fericire, nici nu știu cum să zic. Următoarele două weekenduri avem filmări pentru semifinalele și finala Te cunosc de Undeva și practic încurcăm două echipe.

Mi-am dat seama că pe mine ca om nu mă caracterizează fuga, fuga de situații… Nu este ușor, dar am alături o echipă, am familia aproape, am mesajele dumneavoastră.

Ea a și spus la ieșirea din sediu, când o duceau polițiștii încătușată, că am vrut să o omor, vreau să o omor, vreau să îi iau capul, deci a și reiterat treaba asta. Mie mi se pare tentativă de omor. Eu am înțeles abia după ce am depus plângerea penală.

Poliția va merge la Spitalul Obregia, acolo unde ea ar fi încuiată sub cheie și unde va începe o expertiză psihiatrică, unde va vedea dacă femeia a avut sau nu discernământ la acel moment.

Eu cred că ea nu a acționat singură, ci ar fi fost adusă sau învățată de cineva, sau i s-ar fi arătat de către cineva, pe unde să intre și când anume”, a declarat Mirela Vaida despre incidentul neplăcut și femeia care a atacat-o în direct.