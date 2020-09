Mirela Vaida nu și-a dus copiii la grădință. Vedeta acuză: „în 6 luni nu s-a făcut nimic!”

Mirela Vaida a dezvăluit recent că nu și-a dus copiii la grădiniță pentru că este extrem de îngrijorată cu privire la siguranța acestora. Ea a explicat că nu au fost luate măsuri concrete în vederea prevenirii răspândirii COVID-19 în înstituția unde cei mici urmau să înceapă anul școlar.

Prezentatoarea TV are 3 copii, dintre care doar Tudor, de un an, ar fi trebuit să rămână acasă. Ceilalți doi, Carla, care are 5 ani și Vladimir, în vârstă de 4 ani, ar fi trebuit ca luni să mergă la grădiniță. Mirela i-a pregătit pe micuți pentru începutul de an, copiii au fost duși la medic pentru avizul epidemiologic și testați, dar, exact cu o seară înaine, și-a schimbat părerea, relatează wowbiz.ro

”Eu cu soțul meu am decis aseară (n.red duminică) să nu ne trimitem copiii la grădiniță pentru că pe noi nu ne-a convins nici o autoritate că ai noștri copii vor fi în siguranță. Copiii mei sunt înscriși la o grădiniță de stat, într-o comună din județul Ilfov, o comună renumită, mare. Din lipsă de bani, nu s-au asigurat minimele condiții de siguranță.”, a povestit ea la TV, conform sursei mai sus citate.

Realizatoarea TV a răbufnit, în timpul emisiunii Sinteza zilei de la Antena 3. Ea anunțase, în prealabil, pe Facebook că nu și-a dus odraslele la grădiniță în ziua respectivă. „A început școala!! Baftă și sănătate tuturor!! Cum a fost prima zi? Eu nu am dus copiii azi la gradiniță. Astept să văd ce se mai întamplă! Despre asta voi vorbi și diseară, la Sinteza Zilei”, povestise ea pe contul său oficial de socializare.

Vedeta a arătat că este revoltată pentru că autoritățile nu au luat măsuri adecvate pentru o siguranță sporită a celor mici: „nu au fost testați cadrele didactice, personalul auxiliar. Trebuiau testați gratuit pentru că nu se poate ca aceștia să nu intre în contact cu copiii, cel puțin la grădiniță sunt micuți, au nevoie de ajutor. Nu poți să le spui copiilor: stai acolo și nu te miști! În 6 luni cât au fost închise școlile nu s-a făcut nimic”

Vaida a spus și că nu există „un asistent medical care să trieze copiii la intrare, nu s-au primit nici măștile, nici tabletele mult promise, eu vorbesc acum în general. Nu există personal auxiliar angajat suplimentar în condiții de pandemie care să asigure dezinfectarea sălilor de clase”.

Nu este primul episod în care prezentatoare de la Acces direct semnalează acest tip de probleme. Înainte de începerea anului școlar aceasta a declarat că este îngrijorată și pentru sănătatea mamei sale, care este învățătoare la o școală generală din Iași.

„Mama mea e învățătoare la o școală generală din Iași! De 41 ani preda elevilor de școală primară! Mai are 2 ani și iese la pensie! Actuală serie de elevi este ultima din carieră ei! Pe 14 septembrie vor începe clasa a III-a. În fiecare an, pe vremea asta, fremăta de nerăbdare și de emoție pentru noul an! Abia aștepta să își pregătească clasa, să aranjeze băncile, să scrie pe tablă “Bine ați revenit la școală! Mult succes!” Anul acesta ceva s-a schimbat: Îi este FRICĂ!! Are 32 de elevi în clasa!! 32!!!”

”Cum va împărți ea măștile copiilor care nu își permit să-și cumpere? Cum le va explică celorlalți că ei nu primesc și că vor trebui să-și cumpere singuri? Cum va face această diferența astfel încât să nu jignească pe nimeni?”, a explicat, revoltată, pe Instagram.

