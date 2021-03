Mirela Vaida, prima apariție după ce a fost atacată în direct. Prezentatoarea, în lacrimi: “Mi se pare diabolic”

Mirela Vaida, prima apariție la Acces Direct, în această luni, după ce a fost atacată cu un bolovan. Vedeta Acces Direct a izbucnit de câteva ori în lacrimi, semn că a rămas cu o traumă foarte adâncă, în urma momentului șocant pe care l-a trăit la finalul săptămânii trecute.

Prezentatoarea a vorbit despre experiența ei, având ochii în lacrimi și susținând că se teme și acum pentru viața ei. Aceasta fost atacată cu o piatră de către o femeie care și-a făcut apariția în platoul emisiunii de la Antena 1, și care susținea încontinuu că vrea să o omoare. Incidentul care putea deveni dramatic a fost oprit de către colegii săi din platoul de filmare, iar atacatoarea a fost scoasă cu ajutorul unei prelate, fiind dezbrăcată în acele clipe.

Traumatizată după atac, Mirela Vaida a vorbit despre ce i s-a întâmplat și a recunoscut că a rămas cu insomnii. De asemenea, a preferat să nu vorbească cu nimeni câteva zile în urma incidentului neplăcut. Ulterior s-a aflat că atacatoarea a fost externată de câteva zile de la un spital de profil pentru persoanele cu probleme de ordin psihologic.

Mirela Vaida, în lacrimi la Acces Direct, după atacul suferit

Mirela Vaida a avut reacții necontrolate, fiind explicat de către psihologul emisiunii Acces Direct că ar putea rămâne cu sechele din pricina episodului în care i-a fost pusă viața în pericol. Motiv pentru care ar putea să își declanșeze stări de disperare, oricând ar reveni în studioul emisiunii de la Antena 1.

Mai mult, în ediția transmisă în această luni din emisiunea Mirelei Vaida a fost prezentă și Daniela Gyorfi, alături de soțul ei. Cântăreața a fost invitată și vineri, când a avut loc atacul. George Tal, soțul artistei, a susținut că a crezut inițial că momentul atacului face parte din show, dar a simțit că este ceva în neregulă, din primele secunde.

“Mi-e greu să cred că un nebun gândește atât de clar”, a spus Daniela Gyorfi, fiind la rândul ei de părere că femeia dezbrăcată ar fi avut complici.

Mirela Vaida a mai dezvăluit că inclusiv cei de la Poliție, care s-au ocupat de acest caz, au primit foarte mesaje din partea românilor. Daniela Gyorfi a susținut că nici ea nu a putut să doarmă după ce a asistat la scenele atacului.

“E un șoc emoțional pe care l-am trăit în aceste zile, nici nu m-am mai machiat, nu îmi arde de nimic. A fost un eveniment pe care nimeni nu a putut să îl anticipeze. Se putea întâmpla ceva cu adevărat dramatic. Nu sunt aici să conving pe nimeni, mulți cred că totul a fost o făcătură. Nu e frumos să spui nebună, dar așa este. Mi se pare diabolic în mintea celor care cred așa ceva. Noi prezentatorii suntem doar niște oameni, viața mea a fost în pericol, nu vreau să vă conving de nimic. Nu mi se pare corect să ne blestemați, să ne înjurați.

Vreau doar să îmi apăr viața, pentru cei trei copii pe care îi am acasă. Am avut pregătit cu familia un weekend la munte, nu am răspun nimănui la telefon. Le mulțumesc tuturor pentru susținere. Am insomnii, iar întoarcerea în acest loc mă neliniștește. Noi, cei care apărem la TV, ne facem doar datoria. Noi asta facem. Nu cred că am făcut rău voit nimănui vreodată. Am încercat doar să ajut.

La Acces Direct facem subiecte din lumea reală, dacă nu vă place, sunt atâtea variante. Problema este că femeia aceasta, dacă este într-adevăr bolnavă psihic, nu va răspunde penal. Poate intra peste fiecare dintre noi. A fost externată de la Obregia. De ce este liberă pe străzi? Nu cred că putea ști singură că avem o intrare specială a noastră a prezentatorilor. Dacă cineva a trimis-o aici la pont”, a susținut Mirela Vaida.