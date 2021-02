Mirela Vaida, pusă în dificultate la Te cunosc de undeva. I s-a întâmplat chiar de la prima emisiune

Mirela Vaida a fost pusă în dificultate chiar de la prima ediție a show-ului transformărilor „Te cunosc de undeva!”. Prezentatoarea a tras la Ruletă un personaj destul de greu, care i-a dat mari dureri de cap.

Cântăreața de muzică populară a mărturisit că primul personaj pe care trebuie să-l interpreteze este Shakira, motiv pentru care a fost nevoită să ia mai multe lecții de la coregrafa emisiunii, Ioana Macarie. Artista a intrat destul de greu în pielea vedetei internaționale, mai ales legat de bellydance.

Pentru a reproduce o secvență de dans Mirela Vaida a trebuit să exerseze pe o frânghie, a doua zi având o foarte mare surpriză. Moderatoarea de la „Acces Direct” s-a trezit cu foarte multe vânătăi pe corp, mai ceva ca în perioada în care era copil.

Mirela Vaida, personaj greu de interpretat la Te cunosc de undeva

„Din prima, Ruleta mi-a dat un personaj de cât de spectaculos, pe atât de greu, pentru că este un moment de supershow – Shakira. Și nu orice Shakira, ci o Shakira din aceea care dă din șolduri și din buric și care cântă în același timp, făcând spectacol din toate unghiurile și cu toate părțile corpului.

Așa că mi-am dat seama că aveam mari probleme, atât din punct de vedere coregrafic, pentru că nu sunt cea mai bună la dans, cât și din punct de vedere al mobilității, pentru că, rămâne între noi, am pus câteva kilograme în această pandemie, lucru vizibil chiar și sâmbăta aceasta.

Până la urmă, m-a ajutat și personajul pentru că Shakira este renumită pentru formele ei mai rotunjoare, iar eu am luat foarte în serios această latură a personajului. Întocmai precum Shakira, am de reprodus o bucățică dintr-un bellydance.

Vreau să vă spun că ce nu am avut eu vânătăi toată copilăria mea, iată că am avut acum, din cauza acestei frânghii cu care am tot încercat să exersez ca să îmi iasă pe ritm și pe măsură.

În adrenalina momentului nu mi-am dat seama cât de tare m-am lovit, însă a doua zi dimineața, șoc și groază, mă uitam și nu îmi venea să cred, eram plină de vânătăi!

Personajul m-a pus la treabă, m-a provocat și sigur că emoțiile și au spus cuvântul, dar tocmai asta e frumusețea spectacolului și a show-ului „Te cunosc de undeva!”, să simți că mai ai multe de spus până în finală!”, a mărturisit Mirela Vaida, potrivit spynews.ro.

