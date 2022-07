Mirela Vaida, reacție neașteptată după ce Emily Burghelea a făcut-o „falsă și duplicitară”. Exclusiv

Mirela Vaida a reacționat la declarațiile făcute de Emily Burghelea despre ea în emisiunea „La Măruță” și a vorbit și despre condamnarea atacatoarei sale, Antoanela Grigoraș, care a primit 2 ani cu suspendare.

Mirela Vaida, adevărul despre sentința primită de Antoanela Grigoraș: „Nu a fost condamnată pentru ce mi s-a întâmplat mie”

Prezentatoarea emisiunii „Acces direct” a spus că încă așteaptă decizia instanței în ceea ce o privește, întrucât condamnarea Antoanelei nu a fost dată pentru ceea ce femeia i-a făcut în urmă cu un an în platoul emisiunii.

Mirela Vaida s-a ferit să comenteze în detaliu ultimele evenimente care o privesc, iar când a venit vorba despre fosta ei asistentă de la Acces, aceasta a oferit un răspuns uluitor.

„Aștept și eu decizia instanței. Nu a fost condamnată cu suspendare pentru ce mi s-a întâmplat mie. Este eronat. A fost condamnată pentru violare de domiciliu, pentru ceva distrugeri. Nu a fost speța mea. O să comentez când se va face dreptate”, a declarat Mirela Vaida despre recenta condamnare a Antoanelei Grigoraș.

Soluția legată de cazul prezentatoarei este așteptată, așadar, cu sufletul la gură de către cântăreața de muzică populară, care s-a declarat în repetate rânduri nemulțumită de lentoarea cu care acționează autoritățile.

Reamintim faptul că, în urmă cu un an, o femeie complet dezbrăcată a intrat în platoul Acces direct și a aruncat cu un bolovan înspre realizatoarea de televiziune. Mirela Vaida a suferit un șoc atunci. Doar printr-o minune a scăpat din acel atac, piatra putând s-o lovească și s-o rănească destul de serios.

Antoanela Grigoraș a mai dat târcoale de câteva ori platoului emisiunii, iar Mirela Vaida s-a plâns în repetate rânduri că este amenințată continuu, fiindu-i teamă inclusiv să meargă la serviciu.

Reacție la declarațiile făcute de Emily Burghelea: „Nu știu cine e”

Un alt subiect fierbinte pentru Mirela Vaida îl reprezintă recentele descrieri pe care le-a făcut Emily Burghelea, fosta ei asistentă de la Acces direct. Când a venit vorba despre co-prezentatoarea de la „Vorbește lumea”, Mirela Vaida a fost ceva mai categorică.

„Nu știu cine e. Pentru mine nu e un subiect”, a fost reacția Mirelei Vaida, pentru FANATIK.

De curând, Emily Burghelea a fost rugată în emisiunea lui Cătălin Măruță, în cadrul sosurilor iuți, să spună trei lucruri despre Mirela Vaida.

duplicitară și că vorbește prea mult. Cu siguranță aceste înșiruiri de ”calități” au ajuns și la urechile Mirelei, însă vedeta de la Antena Stars a învățat să treacă mai departe indiferent de ce spune lumea, pe principiul „câinii latră, ursul trece”.

Relația dintre Mirela Vaida și Emily s-a rupt de tot acum doi ani, după ce fosta asistentă tv și-a dat demisia în direct, acuzând echipa de producție a emisiunii Acces direct că ar ascunde publicului faptul că Vulpița era bătută de Viorel.

Prezentatoarea are succes pe plan muzical. Când revine spectacolul „Acces direct la… muzică”

Mirela Vaida ne-a vorbit și despre proiectele sale de viitor, dincolo de realizarea emisiunii „Acces direct”. Cântăreața tocmai ce a terminat stagiunea musical-ului „Acces direct la… muzică”. Spectacolul va reveni din toamnă, mai precis din septembrie.

„Stagiunea s-a încheiat. Spectacolul se va relua din septembrie, la Sala Savoy. A fost foarte frumos. Ne reîntâlnim cu publicul de la toamnă”, a încheiat Vaida.

Dincolo de teatru și televiziune, Mirela Vaida scoate melodii pe bandă rulantă. Ultimele sale colaborări cu Armin Nicoară, de pildă, s-au bucurat de un real succes în mediul online. Cel mai nou colaj pe care l-au făcut împreună cei doi artiști a apărut în urmă cu câteva zile. Compilația „Pe nisipul de la mare” are peste 300.000 de vizualizări