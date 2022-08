Mirela Vaida s-a întors cu probleme de sănătate din vacanță: ”Nu știu ce să-i fac, să mă operez?!

Mirela Vaida a fost zilele acestea în Delta Dunării cu familia și tot nu a reușit să scape de o afecțiune din zona ochilor. Prezentatoarea de la Acces Direct nu știe dacă să se opereze.

Mirela Vaida, probleme de sănătate: ”Nu știu ce să-i fac, să mă operez?!”

Mirela Vaida le-a împărtășit fanilor, pe Instagram, că s-a întors din vacanța, din Delta Dunării. Întrebată de unul dintre admiratori dacă i-a trecut șalazionul, vedeta a infirmat.

Mirela Vaida spune că-și va lăsa problema de sănătate să treacă de la sine.

”M-am întors din vacanță … parcă nici n-a fost, patru zile zici că au fost patru minute. (…) M-a întrebat cineva dacă mi-a trecut șalazionul. Nu, ăsta rămâne aici. Nu știu ce să-i fac, să mă operez?! Îl las așa …”, a declarat Mirela Vaida

Dincolo de problema de sănătate, Mirela Vaida a scris într-o postare pe facebook că iar până acum nu știa cât este de frumoasă.

Mirela Vaida și-a propus cu familia sa să viziteze mai mult România, pentru a-i descoperi toate locurile fascinante și a povesti despre ele tuturor. Artista consideră că țara noastră ar trebui inclusă în top trei

”Spre rusinea mea, mi-au trebuit 40 de ani sa ajung in Delta Dunarii! Mereu mi s-a parut un drum greu, complicat (ceea ce e adevarat, caci din Constanta pana in Tulcea sau in Murighiol se merge pe o sosea mica, stramta, anevoioasa, cu multe accidente in sezon) dar, dincolo de asta, peisajul pe care-l descoperi merita tot efortul!

Romania, chiar daca n-ar avea nimic altceva de aratat, sa aiba doar Delta Dunarii, si tot ar merita sa fie in top 3 destinatii turistice la nivel european si mondial! (…)” a scris Mirela Vaida pe facebook.

Ce este șalazionul

În privința afecțiunii Mirelei Vaida din prezent, șalazionul este o inflamație care apare în zona ochilor și se inflamează în 2-3 săptămâni. Șalazionul este localizat, de obicei, în zona pleoapelor și se manifestă ca o formațiune chistică, ușor dureroasă.

De asemenea, șalazionul se poate îndepărta, fie prin tratament prescris de la medic, fie prin operație. Apariția lui poate fi prevenită printr-o igienă corespunzătoare sau evitarea locurilor poluante, aglomerate.