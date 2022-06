Mirela Vaida și Armin Nicoară, o nouă colaborare de succes. Vedeta TV pregătește un proiect inedit

Cântăreața de muzică populară a anunțat o nouă colaborare de succes. Fosta concurentă a show-ului Te cunosc de undeva pregătește un proiect inedit la scurt timp după ce saxofonistul s-a căsătorit cu Claudia Puican.

Mirela Vaida, un nou proiect muzical cu Armin Nicoară. Cântăreața e foarte încântată

Mirela Vaida și Armin Nicoară sunt gata de o nouă colaborare, după ce în trecut i-au bucurat pe fani cu un colaj de piese mai vechi. nu a stat degeaba în zi de sărbătoare și a plecat dis de dimineață la mare.

Vedeta nu a mers pe litoralul românesc pentru distracție, ci pentru a filma alături de muzician. Cei doi artiști pregătesc un proiect muzical inedit pentru această vară, care cu siguranță, va fi unul de mare succes.

„Azi dimineață, la 4:30 eram pe plajă, la mare! Am prins cel mai frumos răsărit, ne-am bucurat de cele mai frumoase peisaje și pregătim cel mai fain colaj de muzică de petrecere, împreună cu proaspătul ginerică Armin Nicoară.

Am filmat, am dansat, am cântat și acum, ca totul omul serios, plecăm spre București, la serviciu! Abonați-vă la canalul meu de Youtube și veți putea asculta curând ce v-am pregătit!

Zi faină și la mulți ani, Petru și Pavel”, este mesajul transmis de Mirela Vaida pe , împreună cu câteva imagini de la filmări.

Mirela Vaida și Armin Nicoară, un nou colaj de muzică

Armin Nicoară s-a declarat încântat de colaborarea cu dovadă că s-a trezit de la prima oră a dimineții pentru a prinde cele mai frumoase cadre. Răsăritul soarelui și valurile mării fac parte din peisajul care va apărea în colajul lor.

„Suntem mereu la înălțime. Toată lumea mâinile sus, să înceapă petrecerea”, a completat saxofonistul, care le-a transmis fanilor să-i urmărească pentru că nu vor regreta deloc.

„Am acasă pe perete o carpetă și o poveste”, piesa interpretată de Romina Puceanu, se va număra printre melodiile interpretate de Mirela Vaida și Armin Nicoară.