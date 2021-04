Mirela Vaida a făcut un anunț șocant în emisiunea Acces Direct de miercuri, 7 aprilie 2021. Prezentatoarea TV ar fi fost urmărită, pe drumul spre muncă, de către o mașină suspectă.

Conform spuselor vedetei Antena 1, la volan s-ar fi aflat un bărbat. Ea speră că este vorba despre un coleg din presă. Cealaltă variantă care o îngrozește ar fi că șoferul ar avea o legătură cu faimoasa “teroristă” de la Acces Direct.

UPDATE 18:02. Mirela Vaida a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, astăzi.

“De pe lângă ambasada Americii, a apărut o mașină albastră în spate. Ajung pe DN1, mașina după mine. Când am ajuns în zona în care avem platoul, aici trebuie să mergi pe străduțe.

Domne, aceeași mașină în spatele meu? Am sunat colegii, paza, l-am sunat pe soțul meu și i-am spus că sunt urmărită. Nu m-am dat jos din mașină, bărbatul a rămas la volan, cu un telefon în mână. Colegii s-au dus spre mașină, șoferul a plecat în trombă”, a declarat Mirela.

“După ce am dat imaginile, am fost sunați de către niște colegi care și-au atribuit acest lucru și au spus că era un paparazzo al unei publicații mari, cea mai mare din România. Puneți-vă puțin în locul meu, de victimă a unui atentat. Eu mă gândesc că este vorba despre un om care vrea să termine ce au început femeile alea.

Mașina asta a fost în spatele meu tot timpul. Vă dau un sfat: altădată să nu îl mai vedem! Dacă e un coleg din presă, nu putea să nu fugă? Nu vă făcea nimeni nimic, stăteam și la poze”, a continuat vedeta Antena 1.

Se pare totuși ar mai exista un incident în urmă cu două săptămâni, despre care Mirela Vaida a aflat abia astăzi de la un coleg de emisiune.

“Un bărbat care conducea o mașină neagră, un BMW cu geamuri fumurii, ar fi încercat să te tamponeze. Acest lucru a fost observat de către garda de corp și nu i-a permis. El a mai văzut că plăcuța de înmatriculare, deși era una de Ialomița, era de o formă bizară”, a dezvăluit astăzi colegul Mirelei Vaida.

“Am fost urmărită de o mașină, sper că a fost un paparazzo. Dacă acest bărbat nu a fost un paparazzo, atunci avem o problemă. Sunt agitată”, a dezvăluit Mirela Vaida la Acces Direct, vizibil afectată.

„Vorbim și despre ce mi s-a întâmplat mie, cu două ore în urmă, când am ajuns la redacție, pentru că odată ce am trecut pe lângă moarte, sunt extrem suspectă. Sunt atentă la toate mașinile care mă urmăresc, lucru pe care astăzi l-am văzut mai evident decât oricând.

O mașină care de pe DN1, din afara Bucureștiului, și până aici, deși eu am mai făcut o escală și am mai zăbovit, a fost pe urmele mele. Lucrul ăsta nu mă poate liniști”, a mai spus Mirela Vaida la Acces Direct.

Se pare că este vorba despre o mașină albastră, în care se afla un șofer. Acest automobil ar fi stat ore bune în trafic, în spatele automobilului condus de prezentatoarea Antena 1.

“Am aflat despre cine este vorba”, a dezvăluit ulterior Mirela Vaida.

Cine este femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida, recent

Recent, Mirela a fost la un pas să își piardă viața chiar în platoul emisiunii pe care o prezintă la Antena 1. O femeie a atacat-o cu o piatră grea de câteva kilograme. Ulterior, s-a aflat că aceasta mai avea un complice, tot o femeie care trăiește pe străzi, numită Lămâia.

Antonela este numele agresoarei, cea care a fost și reținută de polițiști. Ea ar fi mers spre platoul Acces Direct, împreună cu Lămâia Stănescu.

“Nu pot să vă dau mai multe detalii. Sunteți de la Antena 1, nu? Acum cerșesc ca să pot să mănânc. Vreau să plec în străinătate, să mă botez. Am crescut la casa de copii, sunt chinuită, dorm prin cimitire. Aș vrea să mă botez Israela Nazareth. Am stat în pielea goală acolo, vor să mă ducă la pușcărie, blonda aia, Vaida.

Cică eu am pus-o pe Antonela să se dezbrace, dar nu e adevărat. Mă dau și cu capul de pământ dacă nu îmi dă lumea bani. Ea mă urăște pe mine, avocatul ăla a spus bine. E cuminte Antonela, dar bea mult. Eu am vrut să cerșesc și ea a mers cu mine. Eu nu am știut ce are în sacoșă.

Ea mi-a cerut bani împrumut. Eu am vorbit la telefon cu o doamnă din Israel, pentru bilet de avion. Mi-a spus în tren: lasă, că îi fac eu felul lui Mirela Vaida. Era o doamnă din autobuz, ea i-a spus pe unde să intre”, a declarat Lămâia Stănescu.

Știre în curs de actualizare! Rămâi pe fanatik.ro ca să vezi imaginile cu mașina care o urmărește pe Mirela Vaida.