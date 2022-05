Mirela Vescan a renunțat la șampon de 8 ani: ”Simțeam că ceva nu este în regulă”. Cu ce l-a înlocuit

Celebrul make-up artist a renunțat la șampon de 8 ani după o experiență petrecută în timpul unei vacanțe la mare. De atunci viața și obiceiurile vedetei s-au schimbat radical, mărturisind cu ce a înlocuit acest produs.

Mirela Vescan, detalii despre îngrijirea podoabei capilare. Vedeta a renunțat definitiv la șampon

Mirela Vescan are foarte multe trucuri care țin de podoaba capilară. a oferit detalii despre îngrijirea părului, subliniind că nu mai folosește de peste 8 ani șampon. Tehnica sa a fost promovată într-un congres internațional de beauty.

ADVERTISEMENT

„Am la activ mai mult de 8 ani de când folosesc șampon doar la coafor când mă vopsesc. Doresc să povestesc exact cum am ajuns să renunț la șampon. Plecam în vacanță la mare și în dimineața respectivă m-am dus eu frumos la Laurent Tourette la salon ca să mă pregătească de vacanță.

Am plecat de la salon cu părul perfect pregătit și în drum spre mare îmi propuneam eu mie să am grijă să nu mă ud cumva cu apă de mare ca să rămân așa aranjată frumos măcar o zi… două.

ADVERTISEMENT

Dar ce să vezi, la mare era o zi superbă, cu valuri minunate și m-am dus direct sub ele, m-am bălăcit cu dor, am înotat, am făcut tumbe în apă… până seara. La duș mi-am adus aminte de Laurent cu oarecare sentiment de vinovăție, după aceea m-am gândit că am pe păr doar apă de mare așa că am pus doar balsam, fără șampon.

Părul a răspuns foarte bine, așa că aproape 3 săptămâni am folosit seara doar balsam pe păr și m-am simțit foarte bune. Părul meu era lucios, hidratat, sănătos, am pus asta pe seama vacanței, a aerului marin, a umidității din aer.

ADVERTISEMENT

A trecut vacanța și am ajuns acasă, la duș am folosit șampon și instant am simțit că părul se strânge pe cap, mi s-a încins scalpul și simțeam că ceva nu este în regulă”, a povestit Mirela Vescan pe

Mirela Vescan, alte trucuri pentru podoaba capilară

Celebrul make-up artist avea în trecut numai șampoane de calitate, dar a realizat că niciunul nu-i aduce beneficii podoabei capilare. a înlocuit în cele din urmă acest produs exact cum a procedat în vacanță.

ADVERTISEMENT

În momentul de față, Mirela Vescan folosește numai balsam și măști de păr. De asemenea, nu-i lipsesc serum-urile și uleiurile. Totodată, femeia de afaceri mai adaugă că nu folosește uscător de păr în timpul verii, ci numai iarna.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, make-up artistul susține că își poate spăla părul ori de câte ori simte nevoia fără să-i cadă foarte mult.