Mirele, l-ai văzut? Îl va folosi Rădoi pe Vladimir Screciu ca mijlocaș la Universitatea Craiova după evoluția din România – Moldova 2-1? Reacția lui Sorin Cârțu

Antrenorul echipei din Bănie l-a folosit până acum în acest sezon pe Screciu exclusiv pe postul de fundaș central, într-un sistem de trei stopperi, iar el a dat un randament în general bun. Doar că la ultimele două meciuri a fost implicat în două momente cu impact negativ pentru olteni.

Mirel Rădoi are o alegere extrem de dificilă de făcut la Universitatea Craiova vizavi de poziția lui Vladimir Screciu

A fost eliminat în Polonia la meciul cu Rakow din Conference League și Astfel, a început să se vorbească în spațiul public despre faptul că nu ar fi benefic pentru Universitatea Craiova ca el să mai joace ca fundaș central, în contextul în care poate foarte bine să evolueze și ca mijlocaș la închidere.

Mai mult, joi seară în , Screciu a fost folosit de Mircea Lucescu pe post de „închizător” și a avut o prestație în principiu apreciată, fiind integralist. Așadar, s-au intensificat și mai mult discuțiile referitoare la utilizarea lui acolo și la echipa de club de acum înainte. Întrebat în legătură cu această chestiune în direct la FANATIK SUPERLIGA de către realizatorul Cristi Coste, Sorin Cârțu și-a prezentat pe larg perspectiva asupra acestui subiect.

Screciu, fundaș central sau mijlocaș defensiv la Universitatea Craiova?

„Da, la ce a oferit Moldova el și-a îndeplinit… Este un tip care poate să rezolve acest lucru. În dinamica jocului, în construcții, acolo mai are niște deficiențe. Dar în rest așa, să îți facă o siguranță a fundașilor centrali, să acopere foarte bine eventualele culoare, este foarte bun, are simțul jocului.

(n.r. Întrebat de realizatorul Cristi Coste vizavi de faptul că Vivi Răchită a opinat că și Mirel Rădoi va începe de acum să îl folosească pe Screciu la închidere la Universitatea Craiova) Nu știu, depinde. El tot timpul ar fi putut, în funcție de interesul echipei. Acolo fiind ideea asta cu Băluță, și Băluță nu a lipsit, nu a fost accidentat, în filosofia asta de joc a lui Rădoi sigur că nu a…

Dar, dacă ar fi fost nevoie, fii convins că ar fi apelat și el la el. Dacă ar fi fost o situație în care să nu avem mijlocaș central pe care să ne bazăm. Și atunci sigur că ar fi forțat și el sau ar fi apelat la Screciu.

Cum vede Sorin Cârțu această situație

E un jucător care poate să joace ambele poziții. Toate partidele de Conference le-a jucat foarte bine, și meciuri în campionat. Și atunci, acum în ultimele astea două a avut puțin așa o prea mare încredere în el în anumite momente ale jocului și poziționarea lui.

Dacă și-ar fi luat și o jumătate de metru, hai un metru, siguranță, nu s-ar fi întâmplat nici situația de la Rakow, să-l elimine, ar fi ajuns fără probleme la balonul transmis către atacant. La fel și acum cu FCSB. A fost o chestie așa, un exces de zel, nu trebuia să-l atace, că oricum pleca în tușă. Nu a făcut decât să îi ridice mingea la fileu lui Kovacs. De fapt nu lui Kovacs, lui Costreie, prietenul nostru.

(n.r. Despre faptul că Screciu este anunțat titular cu Austria, tot în linia de mijloc) E o gândire, ți-am spus, vrea siguranță pentru fundașii centrali. Altă siguranță, pe care probabil echipa nu a avut-o, nici cu Cipru. Încearcă altceva, cei care au jucat acolo i-au pus pe apărătorii noștri în niște ipostaze din astea în care să greșească. Îmi aduc aminte și cu Ghiță când a jucat, a făcut niște greșeli. Dacă era acolo un mijlocaș central, poate mingea aia nu mai trecea, cine știe, nu știu”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.