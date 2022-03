Mirko Ivanovski știe ce ar trebui să ia naționala României de la Macedonia de Nord: „Avem un grup foarte unit și un joc colectiv mai bun!” Exclusiv

Macedonia de Nord , iar „Squadra Azurra” ratează pentru a doua oară consecutiv calificarea la Campionatul Mondial.

Mirko Ivanovski, explicații pentru victoria fabuloasă de la Palermo a Macedoniei de Nord: „Asta e mentalitatea noastră!”

FANATIK l-a contactat pe atacantul lui Dinamo, , care are 27 de meciuri la echipa națională a Macedoniei de Nord, în perioada 2010-2015.

Ce înseamnă pentru Macedonia de Nord victoria cu Italia?

– Cel mai important moment din istorie după calificarea la EURO 2020. Să câștigi împotriva multiplei campioane mondiale și campioana europeană en-titre la ea acasă nu poate fi decât special, nu? Urmează un meci foarte greu cu Portugalia. Mult mai greu. Șansele sunt mult mai mici.

Eu nu înțeleg totuși cum Portugalia joacă două meciuri la rând acasă dacă e baraj! Trebuia să se joace dublă manșă sau pe un teren neutru! Șanse mici, dar și cu Italia a fost la fel! Deci nu se știe. Vor avea o primă foarte importantă dacă vor reuși să se califice la Campionatul Mondial!

„S-au bătut până în ultima secundă și au fost răsplătiți!”

Cum explici surpriza asta uriașă?

– Italia a dominat meciul, asta e clar. Macedonia a avut un singur șut pe poartă și a fost gol. Posesia, totul a fost în avantajul Italiei, dar băieții au alergat enorm și au stat foarte bine în teren. S-au bătut până în ultima secundă și au crezut până la ultimul fluier! S-a văzut asta și în final au fost răsplătiți. Asta e mentalitatea noastră. Ei avut ocazii foarte mari, dar asta e fotbalul!

Cum s-a sărbătorit în Macedonia de Nord?

– A fost o nebunie! Toată presa din Balcani vorbește despre ce a reușit Macedonia. În Serbia, Croația, peste tot! Am primit zeci de mesaje și telefoane de felicitare. Oamenii ieri au ieșit în piața din Skopje și au sărbătorit. A fost toată lumea extrem de bucuroasă și s-a băut până dimineață!

„Am vorbit cu mai mulți jucători și au zis că merg să bea ceva să sărbătorească!”

Cum au petrecut jucătorii după meci?

– Am vorbit cu doi antrenori cu care am jucat la naționala Macedoniei și cu câțiva jucători. Au zis să vorbim a doua zi că era nebunie! Au zis că merg să bea ceva. Au ieșit cred la un club, normal! Eu am vorbit cu Naumovski, cu Ristovksi, cu toată lumea! Mă știu și cu Ashkovski și Nikolov, dar când eu jucam la națională ei erau la tineret. Sunt prieten cu toată lumea de la națională! (n.r. râde). Avem un antrenor foarte bun și eu chiar am jucat cu el la 16-17 ani, era căpitan, fundaș central. De atunci știam că o să devină antrenor!

Mirko Ivanovski se gândește în continuare la echipa națională: „Depinde cum o să joc la Dinamo”

Ce are de învățat România de la Macedonia de Nord?

– Mentalitatea asta că orice e posibil! Fotbalul macedonean a crescut foarte mult în ultimii ani. Ca grup și unitate, cred că naționala noastră e mai bună ca România. Ca individualități și valoare, România are jucători mai buni. Jocul nostru colectiv e mai bun. Și România e în Balcani, dar nu aveți mentalitatea din Balcani și lipsește spiritul ăsta de luptători, cum îl avem noi sau sârbii.

Sincer, te mai gândești la echipa națională?

– De ce nu?! Orice e posibil! Am 32 de ani, dar joc 90 de minute meci de meci și sunt foarte bine din punct de vedere fizic. Asta e nevoie și la naționala Macedoniei de Nord. Noi nu suntem Portugalia să jucăm doar cu mingea! Eu mă gândesc și poate revin din iulie.

Depinde cum o să joc la Dinamo și dacă salvăm echipa și o să dau mai multe goluri! Avem doi-trei atacanți tineri care nu joacă foarte mult și sunt la cluburi mai mici ca Dinamo! Deci da, normal că mă gândesc. Avem rezultate însă acum și nu pot să spun nimic!

Cum vede Mirko Ivanovski meciul de baraj cu Portugalia lui Cristiano Ronalod: „Nu cred că va schimba foarte mult”

Cum vezi tu meciul cu Portugalia?

– Pfffu…. foarte greu! Revin doi-trei jucători. Cred că vom juca un 4-2-3-1 sau un 4-3-3. Nu cred că va schimba mai mult de doi-trei jucători. Toată lumea știe că Portugalia are jucători de la mijloc în față de peste 100 de milioane de euro! E o nebunie! Trebuie să stăm bine în teren, să jucăm la fel ca în Italia și să alergăm și mai mult. Și cu puțin noroc de la Dumnezeu e orice posibil!

Ce faci dacă se califică Macedonia de Nord la Campionatul Mondial?

– Mă duc direct în Portugalia să mă bucur cu băieții sau în Macedonia (n.r. râde).