Mirko Pigliacelli a plecat de la Universitatea Craiova, dar vrea să revină în România pentru echipa națională: „Dacă voi fi chemat, voi răspunde da!”

. Portarul italian va juca în Serie B, la Palermo, începând cu sezonul 2022-2023. Cu toate acestea, goalkeeperul vrea să revină cât mai repede în România, dacă se poate, chiar la echipa națională.

Italianul Mirko Pigliacelli așteaptă să fie convocat la naționala României

În martie 2022, Pigliacelli a dezvăluit că a depus actele pentru a primi cetățenia română. Îndrăgostit de țara noastră, portarul .

Înainte de meciul cu Sepsi, ultimul al lui Pigliacelli în tricoul alb-albastru, președintele Sorin Cârțu a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că goalkeeperul .

Sicilienii tocmai au promovat în Serie B și au în plan să revină cât mai repede pe prima scenă fotbalistică din Italia.

„Eu depun actele pentru că m-am simțit bine în România, voi aștepta răspuns, oricum durează un pic. Dacă voi fi vreodată chemat, cu siguranță voi răspunde da!

Dacă nu, oricum îmi iau cetățenia pentru că m-am simțit bine, nu se știe ce se întamplă în viitor”, a declarat Mirko Pigliacelli potrivit

De ce nu și-a prelungit portarul contractul cu Universitatea Craiova

La finalul meciului din runda inaugurală a SuperLiga, în care Universitatea Craiova a terminat la egalitate, scor 2-2, cu Sepsi OSK, Mirko Pigliacelli a dezvăluit ce a împiedicat rămânerea sa în Bănie. Portarul în vârstă de 29 de ani mai avea contract cu „Știința” până în vara lui 2023.

„E un pic grea despărțirea, pentru că aici am stat patru sezoane, care au fost super. M-am simțit chiar foarte bine. S-a terminat, acum începe o nouă eră. Eu am fost mereu la dispoziția lui Mister, nu mi-a fost frică de accidentare, am vrut să-mi fac datoria.

Am tot vrut să prelungim, am tot așteptat, dar apoi a venit oferta de la Palermo și asta a fost. Merg la o echipă cu mare istorie. Le spun mulțumesc celor de aici din Craiova, pentru cum m-am simțit aici și pentru cum am fost tratat. Plec la Roma, acasă”, a declarat Pigliacelli, la ultima sa apariție pe „Ion Oblemenco”.