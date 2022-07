Mirko Pigliacelli a salvat-o pe Universitatea Craiova la ultimul meci pe Oblemenco: „E un pic grea despărțirea”

Sorin Cârțu a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că , iar portarul pentru suporteri.

Mirko Pigliacelli i-a adus un punct Universității Craiova la ultimul meci: „Nu mi-a fost frică de accidentare”

Mirko Pigliacalli a reușit o paradă de excepție în prelungirile partidei cu Sepsi, la o fază la covăsnenii au fost foarte aproape de gol.

Portarul italian de 28 de ani a oferit ultimul interviu ca jucător al Craiovei: „E un pic grea despărțirea, pentru că aici am stat patru sezoane, care au fost super. M-am simțit chiar foarte bine. S-a terminat, acum începe o nouă eră. Eu am fost mereu la dispoziția lui Mister, nu mi-a fost frică de accidentare, am vrut să-mi fac datoria”.

, Pigliacelli consideră că Universitatea Craiova merita victoria cu Sepsi: „A fost un meci echilibrat, am avut 2-0, dar au făcut și ei un meci mare. Noi trebuia să câștigăm, dar rezultatul final este cel corect până la urmă”.

Universitatea Craiova a tergiversat negocierile pentru prelungirea contractului cu portarul italian, iar ulterior a apărut și oferta din Italia: „Am tot vrut să prelungim, am tot așteptat, dar apoi a venit oferta de la Palermo și asta a fost. Merg la o echipă cu mare istorie.

Le spun mulțumesc celor de aici din Craiova, pentru cum m-am simțit aici și pentru cum am fost tratat. Plec la Roma, acasă”, a declarat Mirko Pigliacelli, salvatorul oltenilor în meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

Mirko Pigliacelli, gaură în bugetul Universității Craiova. Oltenii au cheltuit peste un milion de euro în cei patru ani de contract

FANATIK a aflat în exclusivitate în cei patru ani de contract.

Cu salarii, bonosuri și prime, suma depășește un milion de euro, mai exact 1.020.000 de euro, în timp ce Universitatea Craiova primește în urma transferului portarului la Palermo doar 170.000 de euro.

Italianul avea un salariu lunar de 15.000 de euro și a văzut achiziționat în 2019 de la Pro Vercelli pentru 300.000 de euro. Pigliacelli este evaluat conform Transfermarkt la 1,4 milioane de euro.