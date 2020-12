Mirko Pigliacelli, interviu înainte de derby: „Noi, CFR şi FCSB ne vom bate până la sfârşit”

Portarul Universității Craiova, Mirko Pigliacelli, a acordat un interviu înainte de derby-ul cu FCSB. Acesta a dezvăluit cum crede că va decurge campionatul: „Noi, CFR şi FCSB ne vom bate până la sfârşit”

Craiova primește vizita FCSB-ului într-un moment favorabil. Pe lângă faptul că au terminat sezonul trecut peste FCSB în campionat, în acest moment, Știința conduce clasamentul, fiind la un punct peste echipa patronată de Gigi Becali.

Trupa lui Papură a acumulat 31 de puncte în 13 runde, în timp ce FCSB a strâns o zestre de 30 de puncte. Anton Petrea, tehnicianul oaspeților, este fericit că echipa sa va putea conta pe Tănase și Coman, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Mirko Pigliacelli, înainte de derby-ul cu FCSB: „Noi, CFR şi FCSB ne vom bate până la sfârşit”

Adus în vara lui 2018, portarul Mirko Pigliacelli a devenit unul dintre cei mai spectaculoși portari care au evoluat vreodată în campionatul nostru. Într-un interviu acordat pentru site-ul oficial al clubului din Bănie, goalkeeper-ul italian a spus că s-a simțit bine la Craiova încă din prima zi:

„Cred că, pentru forma mea personală, cel mai important lucru este că m‑am simţit bine din prima zi în care am ajuns la Craiova şi parcă din ce în ce mai bine de atunci. În plus, cred că în acest an ne pregătim cu toţii mult mai bine. Nu mai lăsăm nimic la voia întâmplării, muncim mai mult, ne concentrăm pe fiecare detaliu al fiecărui meci.”

Pigliacelli a învățat și limba română într-un timp foarte scurt: „Le zic colegilor ‘băiatule’, e ticul meu, iar cuvântul în română care îmi place să-l aud des este ‘gooool’,” a adăugat italianul.

Legat de sezonul în curs, Mirko Pigliacelli este de părere că finalul stagiunii va fi încins, iar Craiova, FCSB și CFR Cluj se vor bate până la final pentru titlu: „Simt că acesta este cel mai echilibrat campionat din ultima vreme şi cred că aceste trei echipe se vor bate până la sfârşit. Vă daţi seama că tuturor ne‑ar plăcea să fim noi campioni, dar va fi dificil, pentru că şi ei joacă şi îşi doresc acelaşi lucru. Vom vedea la final.

FCSB are cei trei jucători buni de atac Tănase, Man și Coman, dar cred că Man este cel mai periculos, la ce formă are acum.”

Gest impresionant pentru copiii fără mamă și tată: „Îmi place să stau cu ei!” De ce poartă numărul 13

Jucătorul Științei a dezvăluit că îi place foarte mult să stea cu copiii care nu au avut noroc să simtă căldura părinților: „Îmi place foarte mult să stau cu copiii care nu au mamă şi tată la… Cum se spune? Orfelinat. Mă duc acolo cât de des pot şi îmi e foarte dor de ei în rest.”

Încă de la sosirea la Craiova, Mirko Pigliacelli și-a luat tricoul cu numărul 13, unul inedit. Deși se spune că poartă ghinion, 13 are o conotație specială pentru portar: „E o poveste interesantă. Numărul meu de noroc sau cum se zice, care îmi plăcea, era 21. Dar când am ajuns aici a fost o chestie… Ştii cum suntem noi, italienii, tot timpul cu mama, foarte apropiaţi de mamele noastre.

Şi, fiind în România, am simţit că îmi e foarte dor de ea, aşa că mi‑am schimbat numărul în 13, pentru că atunci este ziua ei de naştere. Eu şi aşa mă simţeam destul de rău că pe la 13 sau 14 ani am plecat de acasă ca să joc fotbal, dar cel puţin eram în Italia şi o vedeam cât mai des. Dar când m‑am mutat în altă ţară m‑am hotărât să port un număr special pentru ea ca s‑o simt cumva mereu aproape.

Când am trecut eu prin momentele cele mai grele, atât părinţii mei cât şi soţia, fără să se fi vorbit între ei, mi‑au spus acelaşi lucru: că sunt alături de mine în orice fac şi orice decizie iau”