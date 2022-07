Mirko Pigliacelli, mesaj emoționant înainte de despărțirea de Universitatea Craiova: „Un oraș care mi-a dat viață”

Primul meci din SuperLiga, sezonul 2022-2023, va fi ultimul al lui Mirko Pigliacelli (29 de ani) în tricoul Universității Craiova. FANATIK a anunțat în exclusivitate că , ultima înaintea .

Mirko Pigliacelli și-a luat adio de la Universitatea Craiova cu un mesaj emoționant

Va fi partida cu numărul 166 pentru Pigliacelli, care evoluează din 2018 în Bănie. Palermo, viitoarea destinație a italianului, tocmai a promovat în Serie B.

ADVERTISEMENT

„Eu am venit aici acum 4 ani. Înainte să vin în România, m-am gândit dacă să o fac. Apoi, după lucrurile pe care le-am găsit aici, unde am stat, m-am gândit de ce nu am venit mai devreme. De atunci, Craiova înseamnă foarte mult pentru mine. E o echipă, un oraș care mi-a dat viață și o experiență mare.



Sunt foarte fericit de ce s-a întâmplat aici. Va fi un meci greu cu Sepsi. Sunt o echipă în formă. Echipa noastră s-a pregătit foarte bine și nu avem de ce să nu luăm cele trei puncte.

ADVERTISEMENT

Sunt foarte trist. Nu e decizia mea dacă joc sau nu. Sunt trist pentru că orice poveste începe și se termină. Este ultimul meu meci la Craiova, echipa unde m-am simțit foarte bine. Nu am de ce să fiu fericit că plec de la Craiova. În viață nu se știe niciodată, în fiecare zi se pot schimba lucrurile.



Sunt mulțumit de ce am realizat în România. Tuturor celor care m-au întrebat de România sau de Craiova, le-am spus să vină direct. Pe toți băieții din Italia care vor să aibă o experiență internațională îi sfătuiesc să vină.

ADVERTISEMENT

Tricoul de mâine e al meu. Au fost momente frumoase, multe meciuri bune. Fiecare meci cu Universitatea Craiova este un moment frumos pentru mine. Eu am cerut cetățenie pentru că am ajuns la anii la care puteam să o fac. Am depus actele”, a declarat Mirko Pigliacelli, la conferința de presă de dinaintea meciului cu Sepsi.

U Craiova, pe minus din cauza lui Pigliacelli

Pigliacelli pleacă din Bănie deși mai avea un an de contract cu echipa lui Laszlo Balint. La Craiova, italianul câștiga un salariu lunar de 15 mii de euro. FANATIK a aflat în exclusivitate că în schimbul portarului în vârstă de 29 de ani.

ADVERTISEMENT

Oltenii ies pe minus cu acest transfer. Au cheltuit mai bine de 1 milion de euro cu italianul în cei patru ani petrecuți pe „Ion Oblemenco”. A fost adus sub formă de împrumut la Pro Vercelli în vara lui 2018, iar șase luni mai târziu a fost achiziționat în schimbul a 300 de mii de euro.

ADVERTISEMENT

Astfel că, în cele patru sezoane petrecute în Bănie, Pigliacelli a încasat salarii de 720 de mii de euro. Ceea ce reprezintă o investiție de 1,02 milioane de euro, pe care „Știința” a făcut-o cu goalkeeperul italian.