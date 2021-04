Mirko Pigliacelli, portar la Universitatea Craiova și gamer în timpul liber. Transmite live când joacă Call of Duty!

Mirko Pigliacelli, portarul titular de la Universitatea Craiova, are timp între antrenamente să fie un gamer în adevăratul sens al cuvântului. Împătimit al jocului Call of Duty, italianul și-a făcut chiar și un cont de Twitch, acolo unde are sesiuni live în care își arată „skill-urile” la jocul cu împușcături.

Goalkeeper-ul Științei are evoluții remarcabile în ultima vreme și chiar a avut o prestație foarte bună în ultimul meci al Craiovei, cel cu FCSB, încheiat 0-0. De fapt, Pigliacelli a primit un singur gol în mandatul lui Marinos Ouzounidis (n.r. – nouă meciuri).

Echipa din Bănie se pregătește de ultima rundă a sezonului regulat, însă meciul cu CFR Cluj se anunță unul „pe viață și pe moarte”. Oltenii vor neapărat să termine cu o victorie și să înceapă cu un moral foarte bun play-off-ul.

Viața unui sportiv nu este tocmai ușoară. Acesta trebuie să își împartă viața între antrenamente, deplasări, cantonamente și timpul pe care trebuie să și-l petreacă cu familia, dar anumite persoane reușesc să facă față cu brio. Mirko Pigliacelli, goalkeeper-ul transferat de Universitatea Craiova în 2018, la cererea lui Devis Mangia, are timp să le facă pe toate.

Lui Pigliacelli îi place să se joace pe calculator și este foarte bun la jocul „Call of Duty”. Pe conturile sale de socializare apar tot mai multe postări cu referitoare la jocul cu împușcături, ba chiar italianul și-a făcut și un cont pe un site în care transmite în direct sesiunile sale de jocuri.

Acolo, „Piglia22”, numele său de pe joc, pune la bătaie mai multe premii pentru cei care se abonează și se uită frecvent la el cum se joacă. „Acum vă puneți abona la canalul meu. Vă aștept cu multe vești frumoase. Aveți șansa de a câștiga tricoul meu de joc și mănușile mele autografate”, stă scris pe una dintre postări. Portarul a făcut și achiziții de echipament pentru a transmite cât mai bine.

Plecarea sa de la Universitatea Craiova, un subiect discutat mereu în perioada de transferuri. Ce spune impresarul său

Apreciat de o parte a fanilor Craiovei, dar contestat de alții, Mirko Pigliacelli s-a achitat de sarcini la echipa din Bănie, iar discuția privind plecarea de la Universitatea a fost mai mereu în prim plan. Zvonurile au fost alimentate și de ceea ce declara impresarul său prin Italia.

„Sper ca Pigliacelli să revină în Italia și lucrez la asta. El este deja o certitudine la Universitatea Craiova, care e o echipă de top și în acest sezon în România.

Revenirea sa în Italia va depinde de pretențiile clubului și de ceea ce vor cei de acolo. Apoi, mercato-ul se va deschide și pot apărea diferite oferte și soluții”, spunea Danilo Caravello, agentul jucătorului pentru Tuttomercatoweb.

