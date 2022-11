Mirko Pigliacelli, interviu eveniment pentru FANATIK. Primul jucător care îi ia apărarea “agresorului sexual” Devis Mangia: “Om impresionant”. Exclusiv

Un idol al tribunele în perioadă petrecută la Universitatea Craiova, Mirko Pigliacelli a fost o prezență constantă în poarta oltenilor și unul dintre cei mai buni portari din SuperLigă. Fostul jucător al „juveților” a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK și a vorbit despre despărțirea de „Știința” și a rememorat amintirile din perioadă petrecută în Bănie.

Mirko Pigliacelli rupe tăcerea după despărțire de Universitatea Craiova: „Știam că va veni Arlauskis”

După patru ani petrecuți la Universitatea Craiova, a revenit în țara sa natală și este unul dintre cei mai importanți jucători ai celor de la Palermo. Acesta și-a câștigat postul de titular în poarta formației din Serie B, acolo unde este coleg cu internaționalul român Ionuț Nedelcearu.

Mirko Pigliacelli a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că s-a simțit foarte bine în fiecare zi petrecută la Craiova. Portarul italian a vorbit despre plecare sa din Bănie, amintirile plăcute în tricoul „Științei” și

Ce faci, Mirko? Cum te simți în Italia?

– Mă simt bine, sunt la o echipă mare din istoria Italiei și sunt mulțumit.

Te-ai impus ca titular…

– Da, mă simt bine. Fac ce trebuie și ce îmi cere antrenorul. Chiar mă simt foarte bine la noua echipă.

Ești coechipier și cu un român, Nedelcearu. Cum te înțelegi cu el?

– A fost o surpriză mare pentru mine. Am revenit în Italia și am un coleg român, îmi place foarte mult asta. De foarte multe ori vorbim română atât în teren, cât și în afara lui. E foarte bine, pentru că îmi mențin antrenamentul.

Cum vezi confruntările cu Dennis Man și Valentin Mihăilă din Serie B?

– Acum ceva timp m-am văzut cu Moruțan, care joacă acum la Pisa. Acum o să mă revăd cu Man și Mihăilă, va fi frumos.

Te mai uiți la meciurile Universității Craiova?

– Da, am văzut meciurile când am avut timp liber, pentru că acum am un copil de nouă luni și stau cu el. Îmi place fotbalul din România și mă uit la meciurile din campionat.

Crezi că sunt șanse ca Universitatea Craiova să câștige titlul?

– Asta nu știu, am văzut ca este un campionat foarte deschis în România. Echipa de pe primul loc, poate că la începutul sezonului nu se gândea nimeni că o să fie acolo. Farul este acolo sus și sunt bucuros că un antrenor și un patron ca Hagi este acolo, merită. Eu cred că este un campionat foarte deschis. Poate revine CFR Cluj, FCSB și Craiova în clasament. Sezonul este foarte lung și oricine se poate bate la titlu

Cu cine mai păstrezi legătura de la Universitatea Craiova?

– Da, mai vorbesc cu colegi de la Universitatea Craiova. Relațiile sunt foarte bune, așa cum au fost tot timpul acolo. Tot timpul m-am simțit bine acolo

Ai fost un idol al tribunelor în Craiova…

– Mulțumesc. Asta este o bucurie pentru mine, să spunem așa.

Mirko Pigliacelli, despre plecarea de la Universitatea Craiova: „În ultimele șase luni s-au schimbat lucrurile. Știam de mult că o să ajungă Arlauskis”

Te-ai mai întoarce la Craiova?

– Mă simt foarte bine la Palermo, nu mă gândesc la asta. Eu sunt foarte fericit și vreau să îmi fac treaba cât mai bine aici. Am ceva de făcut în România, iar dacă am ocazia să văd un meci al Universității Craiova o să mă duc la stadion. Deși nu am foarte mult timp liber, pentru că am un copil de nouă luni.

Arlauskis este înlocuitorul tău în poarta Universității Craiova. Este un plus pentru Craiova?

– Universitatea Craiova are doi portari buni. Nu știu dacă aduce un plus, nu pot să spun eu dacă aduce un plus sau un minus. Eu am stat acolo patru ani și cred că mi-am făcut datoria, chiar foarte bine. Am stat foarte bine la Craiova, însă în ultimele șase luni s-au schimbat lucrurile. Știam de mult că o să ajungă Arlauskis acolo.

Mirko Pigliacelli își apără conaționalul în mega scandalul sexual de la Universitatea Craiova: “Devis Mangia este un om impresionant”

Te-ai despărțit în condiții bune de Universitatea Craiova?

– Da, super bune. Am vorbit cu patronul, pentru că a fost ocazia să se facă acest transfer. Cum am vorbit înainte,cred că nu mai era… Eu nu am văzut această dorință din partea clubului și atunci a fost bine și pentru mine și pentru patron, dar și pentru Universitatea Craiova.

Din cauza cui ai plecat, ai putea să îmi spui?

– Nu, dar cum ți-am zis… știam că va veni Arlauskis și unu plus unu fac tot timpul doi.

Cum ai perceput scandalul cu Devis Mangia?

– Da, am văzut. Dar dacă mă întrebi pe mine, eu nu am încredere deloc în ce s-a spus și ce a apărut în presă. Pentru mine a fost un antrenor foarte mare pe care l-am avut și nu am încredere în ce se spune despre el și situația asta.

Ai lucrat cu Devis Mangia în acelaș vestiar. Ce fel de om este?

– Eu cred că este un om impresionant, care își face datoria și are un respect mare față de club și jucători. Când am fost eu nu a existat niciun fel de problemă.

Mirko Pigliacelli nu ar vrea să devină antrenor, după ce se își va pune ghetele în cui: „Deja știu că nu sunt bun pentru această meserie”

Care este visul pe care vrei să ți-l îndeplinești până la retragere?

– Visul meu este să joc în continuare și să fiu în continuare la nivel înalt, așa cum am avut la Craiova. Visul meu este să îmi fac datoria la Palermo. După dacă vine altceva, să câștigi un trofeu, campionatul este cu totul altceva, să spunem că este un plus pentru mine.

Te faci antrenor după retragare?

– Nu, nu o să mă fac antrenor niciodată. Deja știu că nu sunt bun pentru această meserie și voi face cu totul altceva.

Care este locul și stadionul din lume unde nu ai ajuns și îți dorești să o faci?

– În momentul de față sper să ajung la stadionul din Palermo, cu un stadion plin și să ne bătem la meciuri din Seria A.

Cum se simte un italian care vede Mondialul la televizor?

– Este greu, pentru mine dacă e Campionat Mondial este și Italia, asta este ideea mea. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, fotbalul nu este o chestie matematică. Se poate întâmpla în fotbal ca ceva să nu meargă cum se gândește cineva. Vorbim de fotbal, nu de ceva scris că merge cea mai bună echipă mai departe

Care este cel mai bun meci din cariera ta?

– Cel mai bun meci din cariera mea… aș putea să spun despre emoțiile pe care le-am simțit la Craiova în Europa League, atunci când am apărat trei penalty-uri, nu cred se poate schimba cu alteceva. A fost un meci cu trei penalty-uri și treceam într-un alt tur de cupă europeană. Sunt niște emoții pe care nu poți să le compari.

Care este meciul pe care ai vrea să îl uiți?

– Nu aș vrea să uit niciun meci, pentru că și dacă a fost un meci cu o greșeală, tot am ajuns acolo să joc în acel meci. Nu vreau să uit chiar nimic și nici un meci în care am gafat.

Care este cea mai frumoasă amintire în tricoul Universității Craiova?

– Cred că cele mai frumoase amintiri sunt când am câștigat cele două trofee. Cred că amintirile frumoase în fotbal, tot timpul sunt trofee. Adică dacă mă gândesc la Craiova, mă gândesc la două trofee, dar în fiecare zi mă simțeam bine și am amintiri frumoase de acolo.

Un mesaj pentru băieți

– Sper să revină foarte repede în clasament, pentru că au calitate. Le doresc mult succes la Craiova.