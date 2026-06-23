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Miroslav Klose a reacţionat după ce Messi i-a bătut recordul! Fostul atacant german nu are niciun dubiu

Miroslav Klose a oferit prima reacție după ce Lionel Messi l-a devansat în clasamentul celor mai buni marcatori din istoria Campionatului Mondial.
Iulian Stoica
23.06.2026 | 09:57
Miroslav Klose a reactionat dupa ce Messi ia batut recordul Fostul atacant german nu are niciun dubiu
Miroslav Klose a reacţionat după ce Messi i-a bătut recordul! Fostul atacant german nu are niciun dubiu. Foto: Colaj Fanatik
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Argentina este de neoprit și la această ediție a Campionatului Mondial. Campioana en-titre s-a impus și în al doilea meci din Grupa J, scor 2-0, în fața Austriei și și-a asigurat calificarea în fazele eliminatorii de pe prima poziție din clasament. Toate cele cinci goluri din primele două partide au fost înscrise de Lionel Messi, atacant ce a devenit golgheterul all-time al competiției.

Miroslav Klose a reacţionat după ce Messi i-a bătut recordul

Până ca ediția din 2026 să înceapă, Miroslav Klose era cel mai bun marcator din istoria Campionatelor Mondiale. Fostul atacant se putea lăuda cu cele 16 goluri reușite în 24 de meciuri în care a îmbrăcat tricoul echipei naționale a Germaniei. Cum recordurile sunt făcute pentru a fi doborâte, Lionel Messi a ajuns deja la 18 reușite.

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La scurt timp după ce performanța i-a fost depășită, fostul atacant neamț a dat dovadă de foarte mult fair-play. Mai exact, Miroslav Klose a transmis faptul că, după părerea sa, Lionel Messi este cel mai bun jucător din toate timpurile. Mai mult decât atât, Klose l-a felicitat pe decarul din naționala Argentinei.

„Lionel Messi este, pentru mine, cel mai bun fotbalist din toate timpurile. Felicitări, campionule!”, a declarat Miroslav Klose, citat de as.com. Campionatul Mondial din 2026 este, cel mai probabil, ultimul din cariera lui Lionel Messi, iar doar Kylian Mbappe poate emite pretenții de a îl depăși. Clasamentul marcatorilor arată astfel:

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  1. Lionel Messi (Argentina) – 18 goluri în 28 de meciuri
  2. Miroslav Klose (Germania) – 16 goluri în 24 de meciuri
  3. Ronaldo (Brazilia) – 15 goluri în 19 meciuri
  4. Gerd Muller (Germania) – 14 goluri în 13 meciuri
  5. Kylian Mbappe (Franța) – 14 goluri în 15 meciuri

Ce a declarat Lionel Messi după Argentina – Austria 2-0

La scurt timp după fluierul final, Lionel Messi s-a arătat încântat de rezultatul obținut: „Ne-am pregătit la fel de bine pentru acest meci, așa cum o facem mereu. A fost ceva special, ne-am obșnuit. Mă bucur de fotbal, mă bucur să fiu pe teren. Din fericire, am putut trece peste acel penalty, am preluat conducerea și am obținut cele trei puncte, ceea ce era cel mai important. Nu m-am gândit la record, doar la a câștiga partida.

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Mă simt extrem de norocos cu modul în care s-au așezat lucrurile. Sunt foarte recunoscător să pot spune că am realizat totul în fotbal, încă se simte de necrezut. Toate meciurile de la acest Campionat Mondial sunt extrem de competitive, la o viteză mare, intense. Mă bucur însă mult de acest moment”, a declarat Leo Messi la finalul partidei, conform gsp.ro.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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