Mirosurile insuportabile de la US Open i-au exasperat pe sportivi: „Bârlogul lui Snoop Dogg”

semnificativă de mai mulți ani, iar majoritatea sportivilor au semnalat acest lucru. Mulți dintre jucătorii de tenis sunt vizibil deranjați de mirosurile urâte venite din tribune.

US Open, invadat de mirosuri de mâncare și canabis. Mai mulți sportivi s-au plâns de-a lungul anilor

însă sportivii deja sunt extrem de deranjați de mirosurile neplăcute simțite în timpul partidelor. Terenurile de tenis au fost luate cu asalt de mirosuri de canabis amestecate cu cele de mâncare, venite din tribune, iar protagoniștii evenimentului sunt vizibil deranjați.

„Pentru mine, mirosul acesta este cel mai neplăcut lucru din New York. Mirosul este peste tot, chiar şi aici, pe terenuri. […] Este destul de enervant să joci, să fii obosit şi să ai pe cineva care fumează marijuana la doar câţiva metri distanţă. Nu putem face nimic în această privinţă, decât dacă se modifică legea, dar mă îndoiesc că se va întâmpla acest lucru”, a declarat Casper Ruud, finalist la US Open în 2022.

Terenul 17 este cel mai problematic! Alexander Zverev l-a supranumit „Bârlogul lui Snoop Dogg”

Terenul de joc cu numărul 17 este unul dintre cele mai îndepărtate și se află în proximitatea unui parc, iar sportivii cred că mirosurile persistente vin, de fapt, din exteriorul tribunelor:

„Este aproape în parc. Cred că mirosul vine din parc”, este opinia jucătoarei din Cehia, Marketa Vondrousova. „În cele patru colţuri ale terenului, mirosurile sunt puţin diferite. Poate fi iarbă pe o parte, rahat pe cealaltă… Nu e neapărat uşor, dar trebuie să te descurci”, a declarat în 2023 Adrien Mannarino, fost jucător de tenis.

Alexander Zverev a făcut o comparație amuzantă, spunând despre terenul 17 că este „Bârlogul lui Snoop Dogg”, iar mirosurile resimțite în timpul jocului pe acest teren sunt un amestect de iarbă, mâncare și alcool.