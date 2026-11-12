Mirra Andreeva, reacție surprinzătoare după ce a făcut istorie la Turneul Campioanelor: ”Eram furioasă”. Galerie foto

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A făcut istorie la Turneul Campioanelor 2026, Mirra Andreeva având o reacție surprinzătoare. Tenismena din Rusia și-a expus sentimentele și trăirile pe care le-a simțit în timpul partidei cu fostul lider mondial.

Mirra Andreeva, declarație uimitoare după ce a învins-o pe Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka (28 ani) era văzută drept favorita Turneului Campioanelor 2026, însă a fost pusă la punct de o jucătoare mai tânără cu aproape un deceniu. Mirra Andreeva (19 ani) a fost condusă în primul set de sportiva din Belarus, dar și-a luat revanșa rapid. La finalul duelului care a durat 62 de minute a ieșit învingătoare.

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Succesul tinerei rusoaice a făcut-o pe fosta lideră WTA să aibă Tenismena nu a răspuns afirmației, concentrându-se în schimb pe momentul pe care l-a trăit pe teren. A scris istorie, declarația sa făcând trimitere la meci. S-a arătat fericită, dar a ținut să sublinieze că nu a fost complet mulțumită de ea.

Astfel, a dat de înțeles că a fost extrem de nervoasă pentru începutul de meci, care a fost unul slab. Din fericire, a reușit să transforme furia în ceva pozitiv. Acest lucru a ambiționat-o să-și facă serviciul la 1-4 în primul set. De acolo lucrurile au mers extraordinar de bine pentru jucătoarea de tenis despre care .

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„Mi-aș da un opt! Ca să obții un 10 trebuie să joci cel mai bun meci din viața ta. Simt că a fost un meci bun, solid, dar nu suficient de grozav pentru un 10. Eram furioasă. Nu am fost foarte mulțumită de cum au mers lucrurile la început. Evident, a jucat bine, adică a reușit multe mingi câștigătoare. Nu am fost mulțumită de cum mi-am pierdut serviciul la mingea ei de break, cu dubla greșeală. Simțeam pur și simplu cum furia se acumula în mine. Dar a fost un lucru bun că serveam, pentru că am reușit cumva să transform acea furie în încercarea de a servi mai repede”, a explicat Mirra Andreeva după meciul cu Aryna Sabalenka, conform site-ului oficial al .

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”A trebuit să-mi dau seama că nu există loc de greșeli”

„Am încercat să eliberez furia prin serviciu. Și apoi, după aceea, m-am simțit mai bine și am putut juca mai bine la retur și, pur și simplu, lucrurile au mers așa cum am vrut. Aici, desigur, știu că va fi de trei ori mai greu, deoarece încă de la primul meci trebuie să joci împotriva unor jucătoare de top. Așa că a trebuit să-mi dau seama că nu există loc de greșeli și că, dacă nu joc la capacitate maximă, atunci adversarele mele vor face asta în locul meu, așa că trebuie să fiu concentrată de la primul punct până la final”, a completat Mirra Andreeva, mai arată sursa menționată anterior. Tenismena și-a asigurat calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor de pe primul loc în grupa sa.

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Adolescenta are toate motivele să fie fericită pentru că a scris istorie în cadrul competiției de tenis. E prima jucătoare care reuşeşte să câştige un set cu 6-0 în primele două meciuri. În prima partidă, desfășurată în California, tânăra sportivă a învins-o pe ucraineaca Elina Svitolina (32 ani). Pe de altă parte, Aryna Sabalenka rămâne cu şanse de calificare, meciul cu fosta parteneră a lui Gael Monfils (40 ani) fiind decisiv.