Mirra Andreeva – Sorana Cîrstea, LIVE în sferturile de finală de la Roland Garros! Românca, la un pas de cea mai bună performanță pe zgura pariziană

Sorana Cîrstea (36 de ani) se află la ultimul și poate unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei sale. După ce a câștigat Transylvania Open și a ajuns până în semifinale la Madrid, românca și-a egalat cea mai bună performanță a carierei la Roland Garros și acum vizează careul de ași. Pentru a atinge acest obiectiv, „Sori” trebuie să treacă mai întâi de Mirra Andreeva (8 WTA).

Mirra Andreeva – Sorana Cîrstea, în sferturile de finală de la Roland Garros

Mirra Andreeva (8 WTA) și Sorana Cîrstea (18 WTA) se vor lupta marți, de la ora 12:00, pentru un loc în semifinalele de la Roland Garros. Cele două au practicat un tenis foarte bun în această ediție de French Open, însă experiența și-ar putea spune cuvântul.

Dacă rusoaica este la începutul carierei și are doar 19 ani, Sorana Cîrstea este cu 17 ani mai în vârstă și deja și-a anunțat retragerea la finalul sezonului. Chiar dacă Andreeva este o sportivă talentată, anii de muncă ai Soranei ar putea face diferența.

Pe cine au învins cele două sportive până în acest punct al competiției

și nu a pierdut niciun set în cele patru partide pe care le-a disputat. Românca a trecut pe rând de Ksenia Efremova (623 WTA), Eva Lys (81 WTA), Solana Sierra (68 WTA), pe care a învins-o cu 6-0, 6-0, și de chinezoaica Xiyu Wang (148 WTA).

De partea cealaltă, Andreeva a trecut de Fiona Ferro (181 WTA), Marina Bassols (175 WTA), Marie Bouzkova (28 WTA) și Jil Teichmann (170 WTA). Nici rusoaica nu a avut prea mari emoții, iar singurul set pierdut a fost împotriva spanioloaicei Bassols, care i-a dat câteva emoții.

Cine transmite la TV partida dintre Mirra Andreeva și Sorana Cîrstea

Partida din sferturile de finală dintre Mirra Andreeva și Sorana Cîrstea va fi prima de mâine, de pe Arena Philippe-Chatrier. și va putea fi urmărită live pe canalul Eurosport.

Ce a spus Mirra Andreeva despre Sorana Cîrstea înaintea partidei de la Roland Garros

Cele două sportive se cunosc foarte bine, iar Andreeva a avut doar cuvinte de laudă la adresa româncei: „Cu Sorana m-am antrenat de foarte multe ori în acest sezon. Ultima dată când am jucat împotriva ei s-a întâmplat la Linz, a fost un meci foarte complicat, am câștigat în trei seturi.

Nu știu, până acum a jucat nemaipomenit, este o persoană uimitoare, o competitoare formidabilă, dă totul pe teren. O cunosc foarte bine pentru că, nu știu de ce, ne-am antrenat la aproape fiecare turneu. Va fi un meci foarte interesant, foarte captivant, ea este mereu o adversară dificilă, a jucat cel mai bun tenis al vieții… nu vreau să dau la o parte anii dinainte, dar până acum a avut un sezon nemaipomenit. Va fi un meci incredibil și sunt entuziasmată să joc împotriva ei”, a declarat Mirra Andreeva, conform