Miruna de la Mireasa are un nou iubit, la nici o lună de la divorțul de Cosmin: „Știu ce e fericirea”

Miruna de la Mireasa are un nou iubit, la foarte scurtă vreme după ce s-a pronunțat divorțul de soțul ei, Cosmin. Câștigătorii celui de-al șaselea sezon al show-ului matrimonial de la Antena 1 au rezistat doar o lună împreună, iar inima tinerei bate acum pentru altcineva.

Miruna a postat o imagine cu noul partener, fără să i se vadă fața. a scris că este în culmea fericirii, dar că nu va dezvălui, deocamdată, identitatea noului ei ales.

a fost confirmat de curând, pe 10 martie, cei doi fiind separați imediat după ce au câștigat concursul de la Antena 1.

În postarea pe care a făcut-o pe Instagram, Miruna a scris că va fi ceva mai discretă cu viața ei personală, cu toate că a devenit cunoscută în fața unei țări întregi tocmai prin expunerea ei 24 din 24 în emisiunea matrimonială.

„Nu îi voi spune numele”

„Azi, știu ce e fericirea: nimic din ce credeam până acum. Așadar, mă voi bucura de noua mea viață în liniște, discret. (…). Dacă nu îl postez, logic că nu îi voi spune și numele. De ce e așa logic? (n.r. să fie Luță în fotografie). E prea urât și îmi e rușine să îl postez”, a spus Miruna pe Instagram, răspunzându-le curioșilor.

Separarea dintre cei doi s-a produs din cauza Mirunei. Chiar blondina a recunoscut că i-a fost infidelă lui Cosmin. Aceasta a spus, în același timp, că nu a jucat teatru la Mireasa și că tot ce a simțit pentru fostul ei bărbat a fost real, nu pentru banii din marele premiu.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine”, a ținut să precizeze Miruna,