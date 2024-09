Miruna Diaconescu vorbește despre participarea la Eurovision după ce i-a făcut pe români să adore muzica populară! Secretele interpretei hit-ului „Țucu-ți, lele, gurița”

Miruna Diaconescu, una din artistele care a reconfigurat complet muzica folclorică, ne destăinuie secretele sale într-un interviu rar.

Miruna Diaconescu, interviu exclusiv după ce a cucerit România cu piesa „Țucu-ți, lele, gurița”

ne spune totul despre succesul hit-ului care a rupt TikTok-ul (și nu doar TikTok-ul) în două!

Felicitări pentru noua piesă. Am văzut că rupe pe TikTok. Te așteptai la un asemenea succes?

– Când am compus piesa asta am avut un feeling că va face o impresie bună. În general, noi artiștii avem încredere în proiectele noastre, mai ales că ne atașăm de ele pentru că punem suflet în procesul de creație, cu toate astea, ceea ce am simțit eu în legătură cu această piesă a fost special. Și sinceră să fiu… încă nu știu de ce!

De ce a prins muzica populară, considerată învechită, atât de bine

De ce crezi că varianta asta nouă de populară a prins atât de bine?

Miruna Diaconescu: – Oamenii rezonează foarte mult cu ideea de a îmbina elemente folclorice în arta muzicală de orice tip. Suntem profund atașați de muzica populară specifică țării noastre, iubim originile noastre și folclorul autentic românesc, tocmai de aceea, piesaDe “Țucu-ți lele gurița” care este o combinație între muzică populară și muzică dance, captează atenția mult mai ușor publicului ascultător, iar oamenii sunt predispuși să asculte de mai multe ori o astfel de creație.

Care e tradiția românească preferată a ta?

– Sunt atașată de tot ceea ce ține artă populară, și anume dansurile și muzica. Am fost expusă de mică la aceste elemente, deoarece mama este solistă de și a cochetat și cu dansurile populare destul de mult în tinerețe. Astfel, eu am avut ocazia de a mă îndrăgosti la rândul meu de acestea și, odată cu trecerea anilor, să fiu capabilă să le introduc în artă mea. “Țucu-ți lele gurița” este doar începutul!

Miruna Diaconescu, fascinată de yodel: „Nu m-am putut abține”

De când ești în lumina reflectoarelor, ai abordat mai multe genuri muzicale. Este vreun stil pe care nu ai vrut să-l interpretezi sau nu ai putut, pur și simplu?

Miruna Diaconescu: – Pentru mine a fost mereu o provocare să abordez o plajă cât mai largă de genuri muzicale. Eu mi-am incpeut cariera cu muzică ușoară românească și internațională. Totuși, la 13 ani, de exemplu, am cochetat cu yodelling-ul, un stil de a cânta cu totul și cu totul deosebit,regăsit cu precădere în țări precum Elveția, Austria, Germania. Eram fascinată de această tehnică, și nu m-am putut liniști până nu am deprins-o și eu.

În ceea ce privește muzica de petrecere, nu a prezentat inițial un interes pentru mine, dar cu toate acestea, odată cu trecerea timpului, nu m-am putut abține să nu o încerc și să nu mă etalez pe internet cântând acest gen muzical. Ulterior am făcut multe proiecte în acest sens.

Ideea e că cei care mă urmăresc pe Tik Tok știu că am încercat să le cânt numeroase genuri muzicale. Pe contul meu gășiți muzică arăbească, indiană, jazz, muzică populară, muzică ușoară, manele și multe altele. Deci nu cred că există vreun gen muzical pe care nu mi-l doresc să-l încerc. Poate doar să nu reușesc să-l cant, și chiar și atunci, tot am interes să încerc.

Artista nu exclude înscrierea la Eurovision

E posibil să te vedem la vreun concurs de talente? De ce ai accepta sau de ce nu un astfel de show?

– Am participat la numeroase concursuri de talente. A fost o etapă a vieții mele prin care am trecut și pe care am terminat-o. Acum am alte planuri în muzică și consider că am învățat tot ceea ce am avut de învățat din acea perioadă.

O să mergi în zona asta de tehno-folclor după succesul piesei tale? Te-ai gândit să participi la Eurovision cu piesa asta sau cu ceva asemănător?

– Cu siguranță voi conținua în această zonă. Deja am câteva idei în pending care așteaptă să fie terminate și apoi lansate. Nu m-am gândit încă să încerc la Eurovision cu acest gen, dar nu cred că ar face o impresie rea o astfel de compoziție.

În ce aspecte al vieții nu ești deloc tradiționalistă?

Miruna Diaconescu: – În general nu sunt o fire foarte tradiționalistă în aspecte de zi cu zi ale vieții mele. Asta se întâmplă încă de când eram mică și nu pentru că așa am fost educată, mama fiind în general foarte atașată de tradiții și obiceiuri. Ce îmi vine acum în minte să spun este că, dacă vom face eu și Omar la un moment dat petrecerea de nuntă, clar va fi una atipică și nu se vor întâmpla multe evenimente specifice acestui eveniment precum furatul miresei sau aruncatul buchetului,