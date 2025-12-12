Mişcare spectaculoasă: Superbet Group devine Super Technologies, inovând în domeniul ecosistemelor de divertisment digital

ADVERTISEMENT

Superbet a anunţat o schimbare majoră în ceea ce priveşte identitatea brandului. De acum încolo liderul pieţei de gambling din România va fi cunoscut sub numele de Super, un nume care reflectă evoluţia organizaţiei şi viziunea extinsă.

Superbet Group devine Super Technologies

Totodată, Superbet Group devine Super Technologies, inovând în domeniul ecosistemelor de divertisment digital, compania fiind unul dintre liderii globali ai industriei de tehnologie şi divertisment.

Grupul Super îşi reafirmă angajamentul de a construi soluţii tehnologice inovatoare pentru o industrie globală a divertismentului digital, aflată în continuă schimbare. Compania afirmă că această schimbare se reflectă extinderea ariei de activitate:

„Fondată cu obiectivul inițial de a dezvolta și opera aplicații de betting și gaming, Super a evoluat într-o organizație diversificată, activă în sfera de tehnologie și dezvoltare de produse digitale”, anunţă cei de la Super.

Preşedintele CA Super explică schimbarea: „Un pas firesc în evoluţia noastră!”

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Super, Hans-Holger Albrecht, consideră că schimbarea denumirii este un pas firesc în evoluţia companiei, care are ambiţia de a defini viitorul divertismentului:

„Super reprezintă un pas firesc în evoluția noastră, de la un la o companie care construiește tehnologia ce va defini viitorul divertismentului.

Prin această strategie, vom construi o platformă globală de play technology, care va modela noile ecosisteme de divertisment digital și care va pune întotdeauna nevoile clienților pe primul loc.”

Sacha Dragic, fondatorul Super: „Va reprezenta motorul nostru de creştere!”

Sacha Dragic, Fondator și CEO, Super a declarat că noul brand reprezintă realizările de până în prezent, dar şi ambiţia de a construi viitorul, cu o conexiune şi mai interactivă pentru fanii sportului şi ai gaming-ului:

„Pe măsură ce continuăm să ne dezvoltăm și să intrăm în noi zone de activitate, brandul nostru trebuie să reflecte atât realizările de până în prezent, cât și ambiția noastră de a construi viitorul.

Ecosistemul dezvoltat de Super va fi mai mult decât o platformă tehnologică și va reprezenta motorul nostru de creștere. Acesta va permite lansări mai rapide de noi branduri digitale și va construi o conexiune mai interactivă pentru comunitățile de fani ai sportului și pasionații de gaming din întreaga lume.”

Super, ambiţii mari pentru viitor: „Platformă globală care va genera o interacțiune autentică între pasionații de sport și gaming”

Compania va continua să opereze brandurile sale comerciale cu România, Polonia, Belgia şi Serbia şi urmăreşte noi oportunităţi de extindere la nivel global. Albert Simsensohn, Deputy CEO Super, a oferit câteva detalii despre viitorul platformei:

„Misiunea noastră este să construim tehnologia pe care se va baza următoarea generație de ecosisteme de divertisment. Super va crea o platformă unică, concepută pentru a genera o interacțiune autentică între pasionații de sport și gaming. De la produse digitale la crearea de conținut original, ambiția noastră este să putem oferi soluții complete pentru experiențele de divertisment ale viitorului.”

Noua repoziţionare strategică a celor de la Super reuneşte expertiza solidă în pariuri sportive şi gaming cu o prespectivă ambiţioasă pentru viitorul divertismentului bazat pe tehnologie: „Super își propune să livreze un ecosistem digital de clasă mondială, să își consolideze pozițiile de lider în piețele în care activează și să își extindă, în mod susținut, comunitatea internațională de clienți și parteneri”, se arată în comunicatul celor de la Super.