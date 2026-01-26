Mișcări bombă la conducerea lui Dinamo? „Andrei Nicolescu e mult mai bun conducător decât Lupescu. E diabolic!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În urmă cu o săptămână au demarat lucrările la , iar Clubul Sportiv care aparţine de Ministerul de Interne ar urma să aibă un procent de 15% din acţiunile SC Dinamo 1948, clubul din SuperLiga, potrivit .

Dumitru Dragomir îl vede pe Nicolescu un preşedinte mai bun decât Lupescu pentru Dinamo

Dumitru Dragomir a comentat informaţiile potrivit cărora Ionuţ Lupescu ar urma să fie noul preşedinte al Consiliului de Administraţie de la Dinamo. Fostul şef al Ligii îl vede mai potrivit pentru funcţie pe actualul preşedinte, Andrei Nicolescu:

„Este de felicitat Bode şi Predoiu pentru stadion. Ionuţ Lupescu ştie meserie, dar nu este mai bun conducător decât Nicolescu. Este diabolic. Eu l-aş pune pe cel care a făcut echipa, pe Nicolescu.

Nu e rău nici Lupescu, de ce să vorbim? Eu m-am certat cu el. L-am admirat şi pe Lupescu şi pe Prunea. Ei s-au certat cu mine când eram pe cai. Eram deputat, vicepreşedinte de Comisie Parlamentară.

Nicolescu şi cu ăla de la FC Argeş (n.r. Dani Coman) sunt cei mai buni conducători din ţară”, a dezvăluit Dumitru Dragomir în direct la Profeţiile lui Mitică.

Andrei Nicolescu, la Dinamo din 2023

Andrei Nicolescu este conducătorul lui Dinamo din februarie 2023 când firma Red&White a preluat pachetul majoritar de acţiuni, de 72,8%, de la omul de afaceri Dorin Şerdean, deţinut prin firma Lotus.

Câteva luni mai târziu, Andrei Nicolescu a devenit administrator special, iar începând din luna iunie a anului 2025 a devenit preşedintele clubului, odată cu .