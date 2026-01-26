Sport

Mișcări bombă la conducerea lui Dinamo? „Andrei Nicolescu e mult mai bun conducător decât Lupescu. E diabolic!”. Exclusiv

Dumitru Dragomir a comentat posibilitatea ca Ionuţ Lupescu să devină preşedintele Consiliului de Administraţie de la Dinamo. Fostul şef al Ligii îl vede mai degrabă pe Nicolescu în acea funcţie.
Marian Popovici
26.01.2026 | 15:05
EXCLUSIV FANATIK
În urmă cu o săptămână au demarat lucrările la noul stadion Dinamo, iar Clubul Sportiv care aparţine de Ministerul de Interne ar urma să aibă un procent de 15% din acţiunile SC Dinamo 1948, clubul din SuperLiga, potrivit Prosport.

Dumitru Dragomir îl vede pe Nicolescu un preşedinte mai bun decât Lupescu pentru Dinamo

Dumitru Dragomir a comentat informaţiile potrivit cărora Ionuţ Lupescu ar urma să fie noul preşedinte al Consiliului de Administraţie de la Dinamo. Fostul şef al Ligii îl vede mai potrivit pentru funcţie pe actualul preşedinte, Andrei Nicolescu:

Este de felicitat Bode şi Predoiu pentru stadion. Ionuţ Lupescu ştie meserie, dar nu este mai bun conducător decât Nicolescu. Este diabolic. Eu l-aş pune pe cel care a făcut echipa, pe Nicolescu.

Nu e rău nici Lupescu, de ce să vorbim? Eu m-am certat cu el. L-am admirat şi pe Lupescu şi pe Prunea. Ei s-au certat cu mine când eram pe cai. Eram deputat, vicepreşedinte de Comisie Parlamentară. 

Nicolescu şi cu ăla de la FC Argeş (n.r. Dani Coman) sunt cei mai buni conducători din ţară”, a dezvăluit Dumitru Dragomir în direct la Profeţiile lui Mitică.

Andrei Nicolescu, la Dinamo din 2023

Andrei Nicolescu este conducătorul lui Dinamo din februarie 2023 când firma Red&White a preluat pachetul majoritar de acţiuni, de 72,8%, de la omul de afaceri Dorin Şerdean, deţinut prin firma Lotus.

Câteva luni mai târziu, Andrei Nicolescu a devenit administrator special, iar începând din luna iunie a anului 2025 a devenit preşedintele clubului, odată cu ieşirea lui Dinamo din insolvenţă.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
