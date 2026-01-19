Mișcări de trupe la CFR Cluj chiar înaintea derby-ului cu FCSB! Iuliu Mureșan anunță plecări și sosiri: „Unul dintre ei vine sigur”

CFR Cluj a fost una dintre cele mai active echipe din SuperLiga în această fereastră de transferuri, și nu are de gând să se oprească. Iuliu Mureșan a anunțat noi mutări de trupe chiar înaintea derby-ului cu FCSB.
Mercato de iarnă în SuperLiga ține până pe 9 februarie, iar echipele nu pierd timpul. CFR Cluj, care a realizat deja mai multe schimbări importante în lot, are pregătite alte noi mutări.
CFR Cluj a legat 3 victorii consecutive în ultimele etape și urmează să se întâlnească cu FCSB, meci înaintea căruia antrenorul Daniel Pancu a făcut o promisiune. Președintele Iuliu Mureșan a transmis că echipa lui se gândește doar la victorie.
„Foarte importantă victoria, avem continuitate și am reușit să legăm 3 victorii, ceea ce nu s-a mai întâmplat în acest campionat. Vrem să câștigăm oriunde. Avem meci duminică cu FCSB.
Noi o luăm pas cu pas, ne gândim la primul meci care urmează. Cu FCSB e important și nu ne-ar place un derby cu ei în play-out. Mergem să câștigăm. Echipa e bine”, a spus Iuliu Mureșan inițial.
CFR Cluj a făcut „curățenie” în această iarnă, cedând deja mai mulți jucători printre care s-au aflat și nume importante precum Louis Munteanu, Lindon Lindon Emerllahu sau Kurt Zouma. Iuliu Mureșan a anunțat că încă cel puțin 2 jucători se vor despărți de clubul din Gruia.
„S-ar putea să mai plece și să vină alții. La noi e dinamică. Nu vreau să spun cine pleacă, dar sunt 2 jucători în atenția unor cluburi de afară și ar însemna niște bani în conturile clubului cu care ne-am descurca.
Dacă pleacă unul dintre ei, noi avem deja niște ținte pregătite, să aducem alți jucători. Au plecat jucători de bază deja… Uite că totuși am reușit să câștigăm!”, a mai spus oficialul ardelenilor.
Cea mai recentă și importantă plecare de la CFR Cluj a fost cea a portarului Otto Hindrich la Legia Varșovia, mutare anunțată de FANATIK în exclusivitate încă de marți, 13 ianuarie. Iuliu Mureșan a anunțat pe ce posturi se va întări fosta campioană a României. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Mihai Popa este așteptat în Gruia.
„O să vină un portar. Avem 2 în vizor, iar unul dintre ei va veni sigur, cât de repede. Sunt români, dar mi-a apărut și un străin care îmi place.
Am vorbit cu Pancu și ne-ar mai trebui încă un fundaș central și un atacant. Un vârf sau o extremă de picior stâng, dar mai mult un vârf”, a mai spus președintele lui CFR Cluj la FANATIK SUPERLIGA.