Misiune ca în serialul Narcos: pensionară prinsă în timp ce vindea heroină și metadonă în București. Câți bani cerea pe droguri

O femeie de 66 de ani, pensionară, a fost personajul principal al unei misiuni de tipul celor desfășurate în celebrul serial Narcos, fiind prinsă în timp ce vindea heroină și metadonă în București.

Femeia este acuzată de procurorii DIICOT că , fiind vorba despre heroină și metadonă. Pensionara comercializa substanțele interzise cu sume între 250 și 400, astfel că profitul ei era unul destul de mulțumitor.

Alături de femeie au mai fost reținuți alți doi bărbați sub acuzația de trafic de droguri de mare risc. Din probele administrate de oamenii legii a rezultat faptul că, în perioada iunie – august 2025, femeia de 66 de ani ar fi procurat, deținut și vândut diverse cantități de substanțe.

Zeci de grame de droguri găsite în casa pensionarei traficante

În urma unor percheziții efectuate în acest sens, pregătite special pentru vânzare.

„Cercetările efectuate au relevat că o parte dintre drogurile de mare risc ar fi fost depozitate în locuința bărbatului de 46 de ani, iar tranzacționarea lor ar fi fost realizată de femeie cu sprijinul bărbatului de 35 de ani. Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantități de substanță interzisă, iar în urma a două percheziții efectuate pe parcursul zilei de ieri, 12 august, au fost descoperite și ridicate aproximativ 43 de grame de heroină, parțial porționate și ambalate (75 de doze) în scopul comercializării, cântare electronice de precizie, diverse comprimate, obiecte purtând urme de substanță, sume de bani în lei, precum și alte mijloace de probă”, transmite, miercuri, Poliția Română.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus, miercuri, reținerea celor trei persoane, ulterior, fiind sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Ancheta a fost realizată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București –Serviciul Antidrog și de procurorii DIICOT– Structura Centrală. Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.