Misiune contracronometru în Maramureș: un copil de șapte ani a fost mușcat de un șarpe. A fost solicitat un elicopter SMURD

Salvamontiștii din Maramureș au avut parte de o misiune contracronometru. Un băiețel de șapte ani a avut nevoie de ajutor după ce a fost mușcat de un șarpe
Codrina Menţel
07.08.2025 | 19:44
Copil de 7 ani, mușcat de un șarpe în Maramureș. A fost solicitat un elicopter SMURD. Foto: Salvamont Maramureș/ colaj Fanatik

Salvamontiștii din Maramureș au fost în alertă după ce un copil de șapte ani a fost mușcat de un șarpe. Micuțul a primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost transportat la spital cu un elicopter SMURD.

Copil de șapte ani, mușcat de un șarpe

Copilul unor turiști aflați în zona Creasta Cocoșului din Munții Gutâi, în Maramureș, a fost mușcat de o viperă. Părinții, aflați în drumeție, au pus mâna pe telefon imediat și au cerut ajutor. În doar nouă minute, salvamontiștii au ajuns la fața locului.

Micuțul a primit îngrijirile necesare la fața locului, după care a fost solicitat un elicopter SMURD. Victima a primit serul antiviperin și a ajuns în siguranță la Unitatea de Primiri Urgențe din Baia Mare.

„Copilul aflat în drumeție cu părinții a fost stabilizat de salvatorii montani și a fost preluat de echipajul elicopterului cu medic de urgență la bord. În aceste momente este în deplasare spre unitatea medicală din Baia Mare.

Salvatorii montani aflati in timpul serviciului vor reveni în dispozitiv după ce o vor transporta pe mama micuțului la unitatea medicală”, au transmis reprezentanții Salvamont Maramureș.

Șarpe de peste un metru, găsit într-o gospodărie din Constanța

S-a dat alarma într-o gospodărie din 2 Mai, din județul Constanța, după ce a fost găsit un șarpe din specia balaur dobrogean, de peste un metru lungime. Jandarmii s-au deplasat la fața locului pentru prinderea reptilei.

Totul s-a întâmplat în cursul zilei de joi, 7 august. Oamenii din gospodăria respectivă au sunat la 112 și au cerut ajutorul autorităților. La puțin timp după apel, jandarmii au venit și au preluat șarpele, ca mai apoi să-l elibereze într-o zonă depărtată de locuințele oamenilor.

„Astăzi, în jurul orei 12:30, jandarmii constănțeni din cadrul Detașamentului de Jandarmi Mangalia au fost chemați de urgență pe strada Nucilor din satul 2 Mai din Mangalia unde fusese semnalată prezența unui șarpe considerat agresiv în interiorul unei case.

Oamenii legii au acționat rapid și eficient, reușind să captureze șarpele. Reptila era un balaur dobrogean (Elaphe Sauromates), o specie inofensivă pentru om, rară și protejată

Șarpele nu a fost rănit în timpul operațiunii și a fost eliberat nevătămat într-o zonă care reprezintă habitatul său natural, departe de agitația orașului”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța.

